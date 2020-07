Propustíme 200 zaměstnanců včetně manažerů, říká ředitel sklárny AGC

Pokles poptávky pro chudeřickou společnost AGC Automotive Czech znamenal částečnou odstávku výroby, a tedy i obrovské ekonomické ztráty.

„Pandemie skutečně zasáhla celý automobilový průmysl, a to nejen automobilky samotné, ale také celý dodavatelský řetězec. V červnu jsme vyráběli zhruba polovinu plánovaného množství. Do konce roku se naše výroba bude pozvolna navyšovat, nicméně se dá očekávat, že úrovně roku 2019 ani zdaleka nedosáhne,“ podotkl v rozhovoru pro MF DNES generální ředitel společnosti Luděk Steklý.

V květnu jste avizovali, že kvůli nižší poptávce evropských automobilek budete nuceni propouštět stovky lidí. Kolika lidem byl nakonec ukončen pracovní poměr? A očekáváte v nejbližších měsících i další propouštění?

Nižší prodeje a výroba automobilek se samozřejmě promítají i u nás. Přistupujeme proto k restrukturalizaci společnosti tak, abychom upravili nákladovou strukturu a přizpůsobili se novým tržním podmínkám. To se částečně dotkne i zaměstnanosti. Předpokládáme, že se do konce července sníží počet zaměstnanců zhruba o 200 (z celkových 1 800, pozn. red.). S těmi, kterých se to týká, již komunikujeme. Další případný vývoj se v současné době nedá příliš odhadovat, protože automobilky upravují své objednávky téměř na denní bázi.

Mezi zaměstnanci se propouští snadno, ale došlo v reakci na krizi i k nějakým úsporám v managementu? Plánujete si například snížit mzdy a ukázat tím zaměstnancům, že i vy umíte šetřit?

Restrukturalizace se týká kompletně celé firmy, tedy dělnických, THP pracovníků i managementu. I my jako management jsme samozřejmě přistoupili k úsporným opatřením.

Už jste obnovili výrobu v plném rozsahu tak, jak běžela před krizí? Případně jak dlouho bude trvat, než se do tohoto stavu dostanete?

Jak jsem již uvedl výše, v červnu jsme vyráběli zhruba polovinu plánovaného množství. Předpokládáme, že by se postupně a pozvolna mohla výroba navyšovat. Rozhodně však nepůjde o úroveň z roku 2019. Podle nyní dostupných informací očekáváme pokles prodejů na konci roku o 25 procent. A podobnou výši prodejů i v následujícím roce, ale situace je stále hodně nepřehledná a hodně napoví až poslední čtvrtletí tohoto roku, jak se situace bude ve střednědobém měřítku vyvíjet.

AGC Automotive Czech Zaměstnává v Chudeřicích na Teplicku 1 800 lidí a je jednou z největších společností na výrobu autoskel v Evropě. Ročně zde vyprodukují přes 30 milionů autoskel, jen tento závod vybaví skly zhruba šestinu automobilů vyrobených v celé Evropě.

Automobilová skla firma dodává pro největší světové automobilky, vedle Mercedesu jsou to i jednotlivé značky koncernů Volkswagen, dále BMW, GM, Ford, Renault, Toyota, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další.

Na které z evropských automobilek podle vás dolehla krize nejvíce? Jsou i takové, které s vámi musely ukončit spolupráci?

Ze své pozice nejsem schopný posoudit, kterou automobilku postihla krize nejvíce. Obecně jsou ale všechny automobilky, podobně jako třeba letecké společnosti, postiženy velkým poklesem poptávky. Lidé i firmy v době nejistoty odkládají nákupy. Evropské automobilky to mají o to těžší, že jsou již z minulosti zatíženy obrovským tlakem na regulaci znečišťujících látek ve spalinách. To je stálo obrovské finanční prostředky, které mnohým chybí nyní. Zatím však žádná z automobilek, kterým dodáváme, s námi spolupráci neukončila.

Na začátku roku jste avizovali, že letos v závodě v Chudeřicích proinvestujete 160 milionů. Změnila koronavirová epidemie vaše plány? Budete muset některé z plánovaných investic odložit, nebo dokonce úplně zrušit?

Samozřejmě, že současný stav nás nutí přehodnotit některé investice, především ty, které přímo nesouvisí s výrobou. Některé z investic, například nová linka na výrobu čelních skel za 600 milionů korun, jsou před dokončením. U takových investic ani není jiná cesta než je dokončit.

Zároveň vaše firma plánovala pořídit nové roboty do automatizace výroby v hodnotě 40 milionů korun. Platí to? Můžete vysvětlit, proč je pro vás automatizace tak důležitá?

Automatizace je pro nás jedním z klíčů pro další úspěšný rozvoj. Již v minulosti jsme do robotizace a automatizace investovali desítky milionů korun. Koronavirová krize může v jednotlivostech tento trend ovlivnit, ale celkově nikoliv. Automatizace a robotizace pro nás znamená přesnější a tím i kvalitnější výstupy ve výrobě. A to je to, co po nás automobilky čím dál více požadují. Proto budeme v tomto trendu dál pokračovat.

Mimo jiné finančně podporujete nadané studenty v soutěži Technowizz, spravujete vlastní dárcovský fond, pro zaměstnance jste zase zřídili Help linku – budete muset kvůli pandemii některé z těchto aktivit omezit?

Aktivity celé skupiny AGC, a tedy i nás jako AGC Automotive Czech, mají velký společenský přesah. Podpora našich zaměstnanců, regionu i technického vzdělávání jsou pilíře našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. I přes současný vývoj nepředpokládám, že bychom nějak zásadně tyto aktivity omezovali. Jde přece jen o důležitou dlouhodobou investici, které věříme, že se nám i celé společnosti vrátí. Naopak, například posilujeme poradenství naší HELP linky pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky v době zvýšené nejistoty.