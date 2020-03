S příbuznými nyní už jen přes videohovor, říká šéfka domova pro seniory

Přísnou izolaci obyvatel domova důchodců v Kadani se snaží zmírnit tím, že zavedli videohovory přes Skype. „Rodinní příbuzní či blízcí si s námi domluví, že mají o tento způsob kontaktu zájem, a my v dohodnutý čas videohovor zprostředkujeme,“ říká ředitelka Městské správy sociálních služeb Kadaň Lenka Raadová, pod niž domov pro seniory spadá.

Seniorům lze také zaslat e-mail či zavolat na speciální telefonní číslo. K zákazu návštěv navíc přibyla další omezení – například zrušení společných aktivit a společného stravování.

Jak obyvatelé domova zvládají současnou situaci?

Obyvatelé kadaňského domova zvládají celou situaci velmi dobře. Stávající dění jim bylo podrobně vysvětleno, stejně tak nutná omezení, která jsme byli s ohledem na aktuální hrozbu nuceni učinit. Klienti sami jsou navíc informovaní prostřednictvím televize či rádia, rizika si uvědomují a jsou skutečně plně disciplinovaní.

Mají obavy z nákazy?

Je to stejné jako u veřejnosti. Jak kdo, je to člověk od člověka. S žádnou hromadnou panikou mezi klienty jsme se ale nesetkali. Samozřejmě o nemoci mezi sebou hovoří, probírají ji a byli i jednotlivci, kteří projevili neklid třeba na základě zpráv v televizi. V těchto případech s klientem probíráme situaci individuálně, vše vysvětlíme a klienta uklidníme.

Pokud klient nemá svůj mobil, jakým způsobem s ním mohou být jeho příbuzní v kontaktu?

Pro tyto případy máme speciální telefonní číslo, na které mohou příbuzní a blízcí kdykoliv v průběhu pracovní doby od pondělí do pátku zavolat. My telefon (hovor) klientovi předáme. Další možností, kterou nabízíme, je spojení přes Skype, kdy nás příbuzný kontaktuje, domluvíme čas a klientovi následně setkání zprostředkujeme. Poslední variantou je e-mailová cesta, kde příbuzní mohou svým blízkým poslat vzkaz či dopis, my e-mail vytiskneme a klientovi předáme, popřípadě přečteme. Telefon i Skype jsou příbuznými využívány, možnost e-mailu zatím nikoliv.

Pokud by došlo k tomu, že by se onemocnění u vás v zařízení objevilo. Jaký by to mělo dopad?

Černá můra všech poskytovatelů sociálních služeb. V tomto případě by muselo dojít k hermetickému uzavření celého domova. Domov jako takový by samozřejmě nadále fungoval, ale byl by v naprosté izolaci. Stav nejvyšší nouze, nikdo dovnitř, nikdo ven. Máme zpracovaný a připravený krizový plán, který počítá s variantou naprosté izolace zařízení.

O kolik seniorů pečujete a kolik máte zaměstnanců?

Domov pro seniory má 120 klientů, domy s pečovatelskou službou mají 90 klientů a klienti v terénu jsou v počtu 120 lidí. Zaměstnanců máme 110.

Jak moc je to nyní náročné pro zaměstnance?

Samozřejmě, situace se vymyká běžnému standardu. Psychický tlak víceméně ovlivňuje každého z nás. Veškerá opatření, a to nejen u nás v domově, ale i v životě mimo, pociťujeme na každém kroku. Já jsem na náš tým ale pyšná. Nelehké dny v rámci možností zvládáme, všichni dobře vědí, co je ve hře, a tak se k tomu také postavili. Profesionálně i lidsky zároveň. A není klišé říci, že bráníme domov a jeho obyvatele tak, aby se virus ani k bráně nepřiblížil.

Jak jste na tom s vybaveností ochrannými pomůckami?

Co se vybavenosti ochrannými pomůckami týká, jsme na tom podobně jako všichni ostatní. Jsou věci, kde jsme zásobeni dobře, a jsou i věci, kde bychom rozhodně větší zásobu potřebovali a uvítali. V tomto ohledu sklady domova neustále doplňujeme, sháníme a objednáváme jak sami, tak za pomoci Ústeckého kraje. Není to nic lehkého, dodavatelé, jak všichni víme, hlásí vyprodáno.

Tisíce lidí se nyní pustily do šití látkových roušek. Ty putovaly i do domovů pro seniory.

Zde si můžeme odškrtnout splněno. Velmi za ně děkujeme z velké části veřejnosti, jež zareagovala opravdu skvěle, a my jsme mohli šitými rouškami dostatečně vybavit veškerý personál.