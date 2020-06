Lístky na Bouráka rozdáme lidem z první linie, říká vedoucí filmové kanceláře

„Na konec června chystáme odložené předpremiéry. Lidé ve Výběžku tím natáčením žili a my jim chceme poděkovat,“ říká Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje s tím, že kraj bude rozdávat vstupenky do kina lidem z takzvané první linie. Na spadnutí je i podpora filmových produkcí prostřednictvím dotací.

Předpokládám, že s ohledem na chystané předpremiéry Bouráka máte radost z toho, že je po uvolnění opatření možné v kinech obsadit všechny sedačky.

Je to pro nás velká úleva. Předpremiéry se uskuteční 29. června ve Varnsdorfu a o den později v ústeckém Hraničáři. Kvůli dřívějším opatřením jsme chystali v každém městě dvě projekce, aby se lidé mohli v sále po jeho vydezinfikování prostřídat. Hygienická opatření pro nás byla opravdu docela oříšek. Naštěstí se vše uvolnilo a tyto starosti nám odpadly. Po oba dny tak nakonec bude možné využít plné kapacity kin. Projekce začnou vždy od 20 hodin a lístky už jsou v předprodeji.

Zatím nevíme, kdo bude součástí filmařské delegace. Každopádně jsme moc rádi, že se předpremiéry uskuteční, hlavně tedy ta ve Varnsdorfu, protože tam lidé natáčením žili, spousta jich byla součástí komparzu. Několik vstupenek do kina na další projekce Bouráka pak rozdáme i pracovníkům integrovaného záchranného systému jako poděkování za jejich nasazení při boji s koronavirem. Chceme jim dát najevo, že oni jsou pro nás ti bouráci.

Jak je to s filmaři v kraji v současné době? Pracují tu už zase štáby?

Filmaři se vracejí, což je samozřejmě fajn. V Kadani po pauze pokračuje Roman Němec v natáčení snímku Kam motýli nelétají. Jde o film s gay tematikou, ve kterém hrají Jaroslav Dušek, Simona Babčáková nebo Martin Myšička. V polovině června bude Česká televize natáčet v Jetřichovicích jeden díl nového seriálu, což také trochu pozdržel koronavirus. Víc ale zatím prozradit nemůžu. Na podzim se pak hodlá do kraje vrátit Dan Svátek, který chystá další film na motivy knihy ústeckého spisovatele Josefa Formánka Dvě slova jako klíč. Na podzim jsou rozjednané i další dva české filmy.

A co zahraniční produkce?

Pro ty jsme v době koronaviru vytipovávali spousty různých lokací. To byl během epidemie vlastně můj nejčastější úkol. Zahraniční filmaři to samozřejmě mají vzhledem k cestování trochu složitější, ale například německé štáby už jsou v Česku. A uvidíme, zda k nám do regionu nakonec někteří zavítají. Zatím není nic potvrzené. Zároveň tu zahraniční filmaři neměli nic domluvené ani na období, které přerušil covid-19. Sice jsme jim něco vytipovávali, ale oni se nakonec rozhodli natáčet v Praze. Celkově musím říct, že stran filmových natáčení v regionu se nás koronavirus zase až tak nedotkl. Pár věcí se muselo přesunout, ale nic se nezrušilo. Třeba ani ústecký festival dokumentárních filmů Elbe Dock, který se přesouvá na začátek září.

Jak to vypadá s už loni avizovanými dotacemi pro filmaře?

Původně jsme měli dotační titul pro filmaře rozjet na jaře, ale covid-19 ho odsunul a nyní to vypadá, že se tak stane na podzim s tím, že by si produkce, které tu letos natáčejí, mohly zažádat zpětně. Každopádně bude, protože se nově bere jako jedno z opatření pro nastartování ekonomiky v kraji. Jen zatím nevím, jaký objem peněz do toho půjde. Jasněji by mělo být v průběhu června. Filmaře je potřeba podpořit. Jejich přítomnost je obrovským přínosem pro ekonomiku.