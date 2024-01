Na vytížený most v Roudnici nesmějí náklaďáky, nosníky jsou ve špatném stavu

„Při pravidelné prohlídce stavu roudnického mostu Ervína Špindlera z roku 1906 jsem nechal udělat statické posouzení, ze kterého vyplynulo, že musíme omezit dopravu kvůli nosníkům, které musí být okamžitě opraveny,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner s tím, že Ústecký kraj se navíc v příštím roce chystá roudnický most kompletně rekonstruovat.

Zákaz vjezdu pro těžká nákladní auta by měl platit několik měsíců. „Už máme vypsané výběrové řízení a opravu bychom chtěli provést během ledna a února. Po dokončení všech potřebných prací provedeme nové statické posouzení, které ukáže, zda bude možné na most opět pustit nákladní vozidla nad 3,5 tuny,“ podotýká Tačner.

„Most je potřeba, laicky řečeno, nadzvednout a vyjmout nosníky, které jsou na roudnické straně mostu. Na jejich místo se pak musí dát nové a most opět posadit zpátky. Pro laika to vypadá složitě, ale odborníci, kteří se tím zabývají, mi potvrdili, že to až tak složitý problém není,“ popisuje Tačner s tím, že cena opravy ještě není vyčíslena.

Velké nákladní automobily mohou nyní přes Labe přejet buď ve Štětí, kde je nejbližší most, nebo v Litoměřicích.

„Uzavírka roudnického mostu pro větší nákladní auta může být komplikací zejména pro místní firmy. Na druhé straně Roudnice dlouhodobě poukazuje na to, že těžká nákladní doprava do centra našeho města nepatří. Silnice, která vede na most Ervína Špindlera, totiž projíždí historickým centrem města a náměstím, tedy místy, kudy lidé chodí pěšky a jezdí na kole. Pohyb těžké nákladní dopravy v těchto místech vytváří nebezpečné situace. Proto současný stav, kdy nákladní doprava do města nemůže, je pro nás paradoxně výhodou,“ říká mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.

„Samozřejmě bychom byli velice rádi, kdyby most byl v takovém stavu, aby přes něj mohla jezdit nákladní auta místních firem, ale doufáme, že v dohledné době budou takováto těžká auta přejíždět Labe mimo město po plánovaném obchvatu s novým mostem. Očekáváme, že by tento nový most mohl začít sloužit ve třicátých letech,“ doplňuje Vancl.

Než se postaví nový most, čeká Roudnici ještě zmíněná generální rekonstrukce mostu Ervína Špindlera, ke které má dojít v příštím roce.

„Most je potřeba opravit odpovídajícím způsobem vzhledem k jeho stavu i vzhledem k jeho historické hodnotě. Hlavně je však potřeba mít na mysli jeho využití. Charakteristikou tohoto mostu je, že se jedná o městský most, který by měl sloužit zejména lidem ve městě. Je to spojnice mezi břehy Labe, kde nejezdí jen automobily, ale kde chodí chodci a jezdí cyklisté,“ doplňuje Vancl.