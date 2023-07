Romové se v Bílině bouřili proti Ukrajincům, na začátku byl spor o koloběžku

Romové vyšli do ulic v bílinské čtvrti Teplické Předměstí ve večerních hodinách. Šlo o několik stovek lidí. Podle ředitele tamní městské policie Milana Lišky byla na začátku rozepře mezi nezletilými. „Došlo tu k nějakému konfliktu mezi Romy a Ukrajinci ve věku do patnácti let. Místní Romové se pak cítili poškozeni a svolali pochod, kterého se zúčastnily stovky lidí,“ uvedl.

Podle předsedy nově vzniklé Romské organizace Bílina se mezi Romy rychle rozšířila informace, že dospělý Ukrajinec škrtil romské dítě. „Romové reagovali jako v jiných městech a šli hned demonstrovat a dožadovali se, aby se to důkladně vyšetřilo a aby byl ten Ukrajinec potrestán. Romové po celé České republice mají obavy. Druhý den jsem se dozvěděl, že to bylo trochu jinak. Mělo jít o spor mezi romským a ukrajinským dítětem kvůli koloběžce,“ řekl Miroslav Erik Lázo. Do sporu se pak podle jeho informací měl vložit starší zletilý bratr ukrajinského chlapce a chytit romského pod krkem.

Okolnosti sporu řeší policie. „Včerejšího dne v Bílině došlo k potyčce mezi osobami, při nichž nebyl nikdo vážně zraněn. Následně došlo ke srocení větší skupiny osob. Policisté celou věc zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví,“ okomentoval incident mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Kamil Marek s tím, že policie se zabývá i okolnostmi a příčinami samotného incidentu.

Romové pak procházeli sídlištěm a křičeli hesla jako „Černá síla. Sláva Putinovi. My jsme tady doma.“ Podle šéfa strážníků docházelo k narušení veřejného pořádku, ale ne k fyzickým potyčkám ani k ničení veřejného majetku. Veškeré jejich kamerové záznamy předají státní policii k vyhodnocení. „Sledujeme a vyhodnocujeme kamerové záznamy i veškeré dění na sociálních sítích ze strany veřejnosti a stejně tak i samotné projevy v průběhu shromáždění,“ upozornil Marek.

Vzhledem k tomu, že Romové se shromáždili spontánně, nebyl protest dopředu nahlášen na městském úřadu. Vedení bílinské radnice se o něm dozvědělo ze sociálních sítí. „Dozvěděli jsem se o tom v průběhu shromáždění. Byla tam jak městská policie, tak státní police. Mám informace, že během pochodu nedošlo k násilnostem,“ uvedla místostarostka Marcela Dvořáková (ODS).

O něco dříve Romové protestovali v Krupce

Do Bíliny dorazila početná skupina Romů, kteří týž den odpoledne protestovali v Krupce na Teplicku. Sjeli se sem Romové z různých částí republiky. Někteří se netajili tím, že jsou připraveni k násilnostem a hecovali se navzájem.

Romové z Krupky setkání svolali v reakci na nedělní konflikt na tamním sídlišti. Po něm policie obvinila muže z Moldavska z trestného činu výtržnictví. Cizinecká policie s mužem povede řízení o vyhoštění. S tím nebyli Romové spokojeni. Podle nich bylo důvodem incidentu sexuální obtěžování romských dětí několika cizinci.

Na začátku svolavatel shromáždění upozornil, že nejde o protiukrajinskou demonstraci, a vyzval přítomné ke klidu a aby důvěřovali policii. Ke klidu vyzval také starosta Krupky Jan Kuzma (ANO).

Jiný romský řečník vyzval českého prezidenta Petra Pavla, aby dal Romům zbraně stejně jako Ukrajincům, že se budou bránit sami. Další požadovali pro Romy větší bezpečnost.

Na pódiu se pak střídali různí řečníci a protiukrajinská nálada se zvyšovala. Po necelé hodině se dav několika stovek lidí vypravil ke služebně státní policie, kde se dožadovali odpovědí k dřívějšímu incidentu a požadovali, aby policie věc důkladně prošetřila.

Velká část davu se pak odpojila a vydala se sídlištěm, lidé vykřikovali protiukrajinská hesla „Sláva Rusku. Ať žije Putin“ a také „My jsme tady doma“. Na jeden balkon hodili odpadky.

Policie situaci monitorovala, ale nijak nezasáhla z obav, aby se situace nezvrhla v otevřený konflikt. „Zvýšená přítomnost pořádkových sil na místě by mohla vést k eskalaci napětí. Neznamená to, že jsme na akci nedohlíželi. Průběh jsme důsledně dokumentovali a záznamy budeme dále vyhodnocovat, především ve vztahu k některým projevům. Oceňujeme ale relativně poklidný průběh,“ zveřejnila policie na Twitteru.

Rodiče napadených dětí přišli na policii

Před osmou hodinou večerní protest skončil. Na policejní služebnu se pak dostavili rodiče s dětmi, které měly být v neděli cizinci napadeny, aby podali trestní oznámení.

Policisté verzi o mravnostním deliktu se sexuálním podtextem šetří. „Zahájili jsme trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže,“ řekl Marek.

Zda policie stíhá Moldavana, kterého dříve obvinila z výtržnictví, či někoho dalšího, mluvčí neupřesnil. „Z taktického hlediska se zatím nemůžeme blíže vyjadřovat, aby nebyl ohrožen nebo zmařen průběh trestního řízení,“ dodal Marek.