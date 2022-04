Z Litvínova zmizela stovka ukrajinských Romů. Nikdo neví, kde teď jsou

„Odjeli v pátek v odpoledních hodinách. Ubytování bylo jen dočasné, protože nejsme zařízení vhodné pro ubytování s nejmenšími dětmi,“ řekl provozovatel ubytovny Hamerský mlýn, kde běženci žili. „Přijely pro ně autobusy. Nevím, kam jeli,“ dodal s tím, že ubytování domluvil stát. Kdo konkrétně, ale nesdělil.

Od přepravy Romů se distancovali i krajští hasiči, kteří rozvážejí do ubytovacích kapacit ukrajinské uprchlíky, jenž projdou registrací v centrech a nemají ubytování zajištěné vlastními silami.

„My jsme je z Janova neodváželi a nemám žádné informace, kde by mohli být,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Nic o jejich dalším putování nevěděla ani centrála Hasičského záchranného sboru.

Podle informací od Miroslava Brože z hnutí Konexe byli romští uprchlíci údajně převezeni do detenčních zařízení mimo Ústecký kraj.

„Část z nich prý měla odmítnout nastoupit do autobusů a vydala se pryč z Litvínova. Ti, co nastoupili a dojeli do cíle, prý poté, co zařízení viděli, odmítli do zařízení nastoupit a zůstali na ulici. Od té doby jsou nezvěstní a nevíme, co s nimi je. I když by nás to velmi zajímalo,“ uvedl Brož.

Městům se postup státu nelíbí

Proti pobytu ukrajinských Romů v ubytovně v Janově, který je největší sociálně vyloučenou lokalitou v Česku, se ještě před jejich odjezdem město ohradilo. Podle radnice neměli tito Romové u sebe žádné doklady a kromě romštiny neovládali ani ukrajinský jazyk.

Janov by podle vedení města nezvládl příliv dalších lidí, jimž je potřeba věnovat značné množství podpory a péče. „Tato lokalita je přesycená kumulací sociálních, bytových a bezpečnostních problémů a není schopna sanovat problémy dalších sto osob,“ stojí v prohlášení radnice.

Vedení Litvínova doufá, že se situace nebude opakovat a stát zabrání, aby ukrajinští Romové byli umísťováni do sociálně vyloučených lokalit. „Nikdo to s námi dopředu nekomunikoval. Doufáme, že se takový exces už nestane,“ okomentovala starostka Kamila Bláhová (ANO).

Stát v současné době řeší, co s Romy, kteří do Česka přišli z Ukrajiny, vlastně dělat. Vláda uvádí, že vytipovala několik objektů, kam chce umísťovat uprchlíky, kteří upřednostňují velkokapacitní bydlení a nepřejí si rozdělovat rodiny.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ve hře přes dvacet objektů, které by mohly požadavkům vyhovovat. „Důležité je nerozdělovat rodiny a najít ubytování rychle. Vytipované objekty dáváme ke konzultaci hejtmanům, se kterými bude (v úterý) další schůzka. Doufám, že se nám podaří je vygenerovat. Chceme slyšet od lokální autority, že jsou vyhovující a nebudou rozporovány,“ prohlásil v pondělí vicepremiér.

Podle krajského hejtmana Jana Schillera (ANO) se v souvislosti s Ústeckým krajem spekuluje o jednom objektu v Teplicích. Jasno o něm má být v úterý. Vedení magistrátu Teplic ale o podobném zařízení pro Romy nic neví.

Několik ukrajinských Romů je už několik dní v soukromém objektu ve Varnsdorfu. „Pracují s nimi terénní pracovníci a další dobrovolníci,“ uvedl místostarosta Jiří Sucharda (ODS). „Je špatně, aby tito uprchlíci byli umisťováni do sociálně vyloučených lokalit, kterým to ještě víc komplikuje situaci,“ varoval.