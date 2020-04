Na devadesátce jel řidič na Mostecku 223 km/h, předjel policejní hlídku

„Rekordman, který si asi spletl silnici se závodní dráhou, se na Mostecku objevil minulý týden ve čtvrtek. Řidiči policisté mosteckého dopravního inspektorátu na silnici I. třídy, kde je ve směru na Chomutov limit 90 km/h, naměřili 223 km/h. Hlídka ho zastavila,“ popsala policejní mluvčí Šárka Poláčková.

„Přestupek bude postoupen do správního řízení obci s rozšířenou působností,“ dodala mluvčí.

Od 1. do 8. dubna zjistili policisté v Ústeckém kraji téměř 600 dopravních přestupků. Porušení rychlostních limitů v obci řešily hlídky ve 192 případech, mimo obec překročilo rychlost 57 řidičů.

Například v Mostě, kde je povolená jen padesátka. „Pod Širokým vrchem byla naměřená hodnota 113 km/h, v ulici Zdenka Štěpánka naměřili policisté rychlost 108 km/h a v ulici Jana Palacha byla naměřili 95 km/h,“ uvedla Poláčková.

Také na Teplicku mají svého smutného rekordmana. „Ve čtvrtek jel ve zúžení u Hostomic v místě, kde je povolena jen sedmdesátka rychlostí 128 km/h,“ upřesnila Poláčková.

Pokuty za rychlou jízdu rozdávaly policejní hlídky v Chomutově. „Na silnici číslo I/13 u zooparku, kde platí limit 90 km/h, je řidič rychlostí 129 km/h. Na Pražské ul. v Chomutově policisté naměřili na padesátce rychlost 107 km/h,“ dodala mluvčí.

Podle policejní statistky byla nepřiměřená rychlost v loňském roce v Ústeckém kraji příčinou 1484 dopravních nehod. „Zemřelo při nich 16 osob, tedy 40 procent z celkového počtu usmrcených,“ podotýká Poláčková.

„Apelujeme na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu. Měli by se vyvarovat agresivní jízdy, nepřiměřené rychlosti a maximálně věnovat pozornost řízení. Chodci a cyklisté by se neměli rozptylovat mobilním telefonem, měli by sledovat provoz kolem sebe a za snížené viditelnosti nosit reflexní prvky,“ upozorňuje policejní mluvčí.