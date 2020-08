Řidič předjížděl na plné čáře přes horizont, ke střetu chybělo málo

„Při cestě z Děčína jsme mohli byt mrtví. Zase jeden bezohledný magor předjížděl nad markvartickým přejezdem na horizontu. Od jeho vyjetí za horizontem, po dobu, kdy projel kolem mně, uplynuly pouhé tři vteřiny,“ napsal na Facebook uživatel, který tam také zveřejnil kamerový záznam.

Video vzbudilo velký ohlas, shlédlo jej na pět tisíc lidí a stovky jich napsaly komentáře. Mezi nimi se objevuje i požadavek na zásah policie.

„Vše je předáno policii a řeší se,“ napsal autor videa, který už ve svém sdělení uvedl: „Klidně sdílejte, ať se o tomto hazardérovi z lidskými životy dozví co nejvíc lidí.“

Bezohlednost řidiče BMW mnohé diskutující zarazila. Nutno podotknout, že podle záznamu zveřejněného na Facebooku ani autor videa nejel zcela předpisově. Krátce před popsaným incidentem projel levotočivou zatáčkou také přes plnou čáru, částí svého auta v protisměru.

Zdeněk Fryblík (Facebook) VIDEO: Video Facebook Zdeněk Fryblík 17. 8. 2020 17:09

Podle dopravního experta je velice potřeba, aby řidiči své chování za volantem kultivovali.

„Silnice věrně odráží kvalitu mezilidských vztahů. Jak žiju, tak řídím. Mnozí lidé si na silnici k ostatním dovolí to, co by jinde – například na plese či v divadle – neudělali. Osobně si myslím, že silnice by měly být nejen bezpečné, ale také kultivované prostředí,“ říká dopravní expert Roman Budský.