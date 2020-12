Protestující hospody se nepodvolí vládě, dokud nedostanou kompenzace

„Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat ve svých protestech, dokud vláda nepřijme takový kompenzační balíček, který nás zachrání. Tady už totiž nejde o pomoc, ale o záchranu. Ideální by bylo 80 procent tržeb z minulého období, jako je to v Německu a Rakousku. Drželi jsme už osm měsíců a jestli nás teď vláda zavře, tak to pro nás bude poslední kapka a někteří z nás už pravděpodobně nikdy neotevřou,“ řekl majitel pivovaru Malý Janek Jiří Janeček.

Vláda přitom právě dnes projednává opětovné uzavření restaurací a hotelů. Zároveň by měla oznámit, jak sektor kompenzuje. Podnikatelé v oboru si sahají na dno a stát jim nejspíš pomůže víc než dosud.



Podle informací iDNES.cz ministr průmyslu Karel Havlíček souhlasí, aby se z programu Antivirus kompenzovali i zaměstnanci restaurací, kteří pracují, a také, aby hospodští získali bonus 500 korun na den na každého pracovníka.



„Vláda si nás vybrala jako experimentální skupinu, na které si zkouší své experimentální boje proti koronaviru a my pak jen zíráme, že nevadí obrovský korporátní obchod plný lidí nebo narvaná tramvaj či velké firmy, které mají u pásu možná i tisíce lidí, ale vadí jí restaurace, kde je dvacet stolů. My přece nechceme něco, co nám nepatří, my chceme jen přežít. A vláda by nás naopak měla pochválit, že jsme to 8 měsíců táhli takovým způsobem a že jsme respektovali ty jejich kočkopsy, které se mění ze dne na den,“ podotkl Janeček.

Restauratéři zároveň vybrali expertní tým, který bude o kompenzacích s vládou komunikovat. Kromě Janečka jsou v něm například Jakub Olbert z Restaurace Šeberák, Gabriela Schönbauerová z pivovaru Monopol a další zástupci restaurací.

„Z mého pohledu se vláda točí v kruhu a neví jak z něj. Zajímá nás na základě čeho vyhodnocuje výjimky. Všichni víme, kde se kumuluje nejvíc lidí a restaurace to určitě nejsou,“ řekla Schönbauerová.

„Je na čase, aby to vláda nechala na zodpovědnosti nás občanů. Pokud máme pocit, že se může nakazit v supermarketu, tak tak nepůjdeme, pokud máme pocit, že se můžeme nakazit v restauraci, tak tam také nepůjdeme,“ uvedla majitelka pivovaru Monopol s tím, že vláda by se měla zaměřit hlavně na ochranu těch nejvíc ohrožených lidí.

Pivovar Monopol byl minulý týden ve středu jedním z 23 podniků na Teplicku, které se v rámci protestu proti přitvrzení vládních nařízení v boji s koronavirem rozhodly mít otevřeno i po státem stanovené 20. hodině.



„Samozřejmě jsme do toho šli s obavami, na druhou stranu jsme se ale s ostatními restauratéry shodli na tom, že když nic neuděláme, tak se vůbec nic nezmění,“ uvedla k protestu majitelka pivovaru Gabriela Schönbauerová, proč se i její podnik přidal k výzvě malého středočeského pivovaru Malý Janek a ve středu nechal i po 20. hodině otevřeno. „Jsem ráda, jak jsme se dokázali semknout,“ potěšilo Schönbauerovou.

I podle sládkové pivovaru Martiny Valterové už je situace ohledně denně se měnících nařízení neúnosná a bylo třeba na to hlasitě upozornit. „Děláme to proto, že už nám docházejí síly a trpělivost,“ doplnila.

Formou protestu může být nerespektování zavírací doby ve 20:00, vyvěšení vlajky na provozovnu nebo to, že zůstane rozsvícená.



„Protest se rozšiřuje, přidávají se hoteliéři, majitelé hudebních klubů, ale i další živnostníci,“ řekl David Biksadský, zakladatel webu www.chciplpes.cz, jehož prostřednictvím se mohou lidé k protestu připojit.



„Lidé, kteří nechají (po 20:00) rozsvíceno a stojí u restaurace, nám dávají obrovskou podporu,“ řekl majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert. On sám nechal svůj podnik opakovaně otevřený v době zákazu a musel kvůli tomu odjet s policií k výslechu.