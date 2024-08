Varnsdorf má svou dominantu zpět. Vyhlídka Hrádek je po náročné rekonstrukci

„V první fázi prošel opravou hlavní objekt vyhlídky, ve kterém vznikl moderní gastro provoz s restaurací, sociální zařízení a plynová kotelna. Na proměnu vnitřních prostor navazovala obnova venkovní terasy, na niž budou mít návštěvníci přístup rovnou z restaurace či po schodech z parkoviště. Záměr zanechat původní klenby a opravit jen vrchní část terasy však zkomplikoval špatný stav kleneb. Ty musely být nakonec vybourány a celá terasa musela být udělána kompletně nová,“ sdělil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Poslední etapa, která skončila v uplynulých dnech, byla zaměřena na rekonstrukci venkovního schodiště k vyhlídkové věži, vybudování parkoviště včetně příjezdové cesty, osvětlení a oplocení objektu. „Myslelo se také na cyklisty, takže prostor nabízí jak stojany na kola, tak nabíjecí stanici až pro osm elektrokol. Obnovou prošly také venkovní přírodní terasy plné zeleně,“ dodal Secký.

Od postavení vyhlídky Hrádek letos uplynulo 120 let, město proto na neděli 15. září chystá slavnostní zpřístupnění věže. Nyní se celý objekt uklízí a připravuje k otevření.

Radnice momentálně hledá provozovatele opravené restaurace, zájemci se mohou hlásit do středy. „Samozřejmě bychom byli rádi, aby byla k 15. září otevřena už i restaurace, ale to se vzhledem k šibeničnímu termínu nejspíše nestihne. Věříme, že se nám vhodného nájemce podaří najít. Už během rekonstrukce se totiž ozvalo několik provozovatelů restaurací, že mají zájem o prohlídku. Věříme, že kvalita zázemí, k němuž patří kompletně vybavená kuchyň, mrazáky, lednice, výtah či venkovní zásobovací rampa, a vysoká atraktivita místa přilákají řadu zájemců,“ poznamenal Secký.

Vrch Hrádek se tyčí na znělcovém hraničním vrchu do výše 438 metrů na pomezí Varnsdorfu a německého Seifhennersdorfu. V květnu 1904 zde byla slavnostně otevřena 29 metrů vysoká vyhlídková věž s restaurací podle projektu stavitele Antona Möllera. Vyhledávaný turistický cíl byl koncem 60. let rekonstruován, ale od 90. let zchátral.

„Se záchranou dominanty začal Varnsdorf s příchodem milénia, kdy ji získal do svého vlastnictví. Ale dlouhé roky byla návštěvníkům zpřístupněna pouze vyhlídková věž,“ přiblížil Secký.

Věž se otevřela v roce 2003 po dva roky trvající opravě. Restaurace se své obnovy dočkala až nyní.

„Na Hrádek se budou moci obyvatelé Varnsdorfu či turisté dostat na kole či autem po asfaltové cestě, která vede až k samotné vyhlídce. Pěší turisté mohou využít žlutě značenou turistickou trasu z několika směrů,“ uvedl Secký.