Herec Vydra se u Chlumce zapotil na nové kobyle mezi stovkami válečníků

Tak kolikrát jste jako maršál vedl v Chlumci družinu do boje?

Myslím že pošesté. A velmi rád se sem vracím. Jezdím sem už léta, nejenom sem, ale na severu Čech jsme měli i různé puťáky s koňmi a musím říct, že je tady krásně. Říká se, že ten Ústecký kraj je zdecimovaný. Myslím ale, že to není úplně pravda. Podhůří Krušných hor, ale nejen to, stojí za návštěvu.

Bitva u Chlumce 1813 Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan, usoudil francouzský císař, že by mohl proniknout k Praze. Vyslal tedy generála Vandamma s více než 30 tisíci muži, aby obsadil Teplice a cestu do Čech. Měl tak zajišťovat větší část trasy Drážďany - Praha. Bitva se odehrála 29. a 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov na Ústecku. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona, které velel generál Vandamme.To mu spojenci vedení generály Osterman-Tolstojem, Jermolovem, Barclayem de Tolly, Kleistem a zbrojmistrem Colloredo-Mansfeldem nechtěli dovolit.Při hlavní části střetu 29. srpna a v následných potyčkách v dalších dnech zemřelo na 9 300 spojenců, převážně Rusů, a 11 tisíc Francouzů, další tisíce vojáků pak byly zraněny.

Jak velkou tady míváte družinu?

Obvykle tady velím skupině zhruba deseti koní. Tady jsem pokaždé v roli vojevůdce Karla Filipa ze Schwarzenbergu, jezdím ale i na jiné bitvy, kde jsem například generálem Georgem Armstrongem Custerem a byl jsem i Karlem IV. Jinak Karel Filip (1771 - 1820, pozn. red.) byl zajímavá postava, měl hodně bohatý život. Teprve nedávno jsem se třeba dozvěděl, že byl velvyslancem jak v Paříži, tak v Rusku. Když po bitvě u Slavkova Rakušané uzavřeli s Napoleonem spojenectví, tak táhnul s podpůrným vojem s Napoleonem do Ruska. Naštěstí dopadl dobře, vrátil se živý.

Teplota v sobotu šplhala téměř ke třicítce, nebylo vám v uniformě při dvou rekonstrukcích bitvy horko?

Jasně že bylo, ale jsme zvyklí. Uniforma je oblečení víceméně na zimu než na léto, ale i tehdy boje probíhaly spíš v létě a pekli se stejně jako my. V srpnu jsem byl na memoriálu generála Custera a tam bylo ještě daleko tepleji.

Které období z našich dějin je vám blízké?

Zajímám se hlavně o vojenskou historii. Jsme spjati s Rakouskem-Uherskem a jeho dějiny se nás výrazně týkaly. Ať už to byly právě napoleonské války, či sedmiletá nebo třicetiletá válka. Zajímá mě také období indiánských válek a občanská válka v Americe.

O vás se ví, že jste milovník koní. Na bitvu jste poprvé vzal sedmiletou kobylku. Jak to zvládla?

Už jsem jí letos v jedné bitvě měl a ustála to až neuvěřitelně. I tady to zvládla bez problémů. Nenutil jsem jí do ničeho, co sama nechtěla. Nechodil jsem moc do šarvátek, ale sledoval jsem to zpovzdálí, vlastně stejně jako maršál Karel Filip. Ten taky nejel v čele svého vojska, to se ani nehodilo.

Připravoval jste kobylu nějak, než jste ji vzal sem?

Říkám tomu příprava životem. Jezdím s ní na vícedenní putování, byli jsme také na honech. Musela si zvyknout na smečku psů i na střelbu při bitvě. Pro mě je důležité, že beru koně tam, kde se něco děje. Někdo si může myslet, že je pro koně stres, když se kolem střílí, ale není to tak, spíš je to pro ně zážitek, stejně jako pro nás.

Takže i koně rádi poznávají?

Domestikovaní koně, které lidé chovají, moc zážitků nemají. I když mají to štěstí a žijí na pastvině nebo s dalšími koňmi, je to prostor, kde za pár týdnů znají každý kámen. Tam už to pro ně není nic nového. Proto je dobré přivézt koně tam, kde to nezná, kde je pro něj všechno nové a něco se tam děje.

Koho hrál Václav Vydra

Karel I. Filip ze Schwarzenbergu (15. dubna 1771, Vídeň – 15. října 1820, Lipsko) byl český šlechtic kníže a polní maršál, jenž se proslavil v bojích proti republikánské i císařské Francii a Napoleonovi. Byl také diplomat u carského dvora v Rusku a ve Francii u císaře Napoleona. Byl zakladatelem mladší, takzvané orlické větve Schwarzenbergů.Narodil jako druhorozený syn knížete a krumlovského vévody Jana Nepomuka I. ze Schwarzenbergu, což ho předurčilo pro vojenskou kariéru. Jeho prvním tažením byla akce proti Turkům na Balkáně v hodnosti poručíka brunšvicko-wolfenbüttelského jízdního pluku.Roku 1817 byl raněn mrtvicí a ochrnul na pravou ruku a nohy. Roku 1819 byl jmenován ministrem, ale jeho stav se opět zhoršil, a navíc se přidaly úzkostné stavy, a proto se přestěhoval do Prahy. Na jaře 1820 se vydal do Lipska k zakladateli homeopatie Samuelu Hahnemannovi. Ani homeopatie však polního maršála nezachránila a on ještě téhož roku zemřel. Jeho tělo bylo pochováno ve hřbitovním kostele sv. Jiljí v Domaníně u Třeboně a srdce v kapli na Orlíku, později, v únoru 1865, bylo jeho tělo přeneseno do nové hrobky na Orlíku.

Zdroj Wiki