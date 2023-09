U Chlumce znovu porazí Napoleona, rekonstrukce bitvy se odehrává i ve skalách

Bitva se odehrála 29. a 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov na Ústecku. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona, které velel generál Vandamme. Při hlavní části střetu 29. srpna a v následných potyčkách v dalších dnech zemřelo na 9 300 spojenců, převážně Rusů, a 11 tisíc Francouzů, další tisíce vojáků pak byly zraněny.

O co přesně šlo? Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan, usoudil francouzský císař, že by mohl proniknout k Praze. Vyslal tedy generála Vandamma s více než 30 tisíci muži, aby obsadil Teplice a cestu do Čech. Měl tak zajišťovat větší část trasy Drážďany - Praha.

To mu spojenci vedení generály Osterman-Tolstojem, Jermolovem, Barclayem de Tolly, Kleistem a zbrojmistrem Colloredo-Mansfeldem nechtěli dovolit. Vyhráli a podobně Čechy „udrželi“ ještě 17. a 18. září 1813.

Na vzpomínkovém programu, za nímž stojí Historický spolek města Bíliny, se bude podílet o dva řády méně lidí, než tu bojovalo před 210 lety, i tak se bude na co dívat. „Máme potvrzeno asi 200 vojáků z Česka, Itálie, Německa, Polska a Francie,“ uvádí Jan Voit ze spolku.

Program Pátek

10:15 pietní akt v Telnici

18:00 pochod Chlumcem

19:00 bohoslužba na vrchu Horka Sobota

11:00 zahájení bitvy u Chlumce

15:00 bojové ukázky z bitvy

u Chlumce

16:30 autogramiáda

Václava Vydry

17:30 bojové ukázky z bitvy

u Varvažova

18:15 defilé vojsk

19:30 koncert kapely Trilobit-Rock Pozn.: jde o výběr z programu, vstupné na pátek je volné, na sobotu 70 korun

Na akci se kvůli sankcím po přepadení Ukrajiny nedostanou milovníci historie a rekonstrukcí bitev z Ruska, kterých například při 200. výročí bitvy přijely desítky.

Byť už ve středu část vojáků svedla šarvátku u kostela v Petrovicích a dnes ve skalním městě v Tisé, Varvažově a ve Velkém Chvojně, hlavní část programu je naplánována na pátek a sobotu, kdy se čeká také nejvíce diváků.

V pátek se v deset dopoledne uskuteční pietní akt v Telnici a večer projdou vojska Chlumcem. Pak bude na vrchu Horka bohoslužba a pod kopcem divadelní představení Lucerna v podání Docela velkého divadla z Litvínova. Právě na Horce bude také ležení vojsk. „Vojáci, kteří přijedou, zde budou tábořit,“ přiblížil Jan Voit.

Do ležení se platí sedmdesátikorunové vstupné, podobně jako na hlavní sobotní program. Ten začne v 11 hodin a bitevní ukázky jsou naplánovány na 15. hodinu u Chlumce a na 17:30 u Varvažova.