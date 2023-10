Neznámá látka v řece Bílině vytvořila hustou pěnu, je cítit jako saponát

„Do řeky Bíliny v úterý opět unikla neznámá látka, zápachem připomínající saponáty. Není to poprvé, co se to stalo,“ uvedl mluvčí severočeského Rybářského svazu Jan Skalský.

Podle rybářů látka nezpůsobila úhyn ryb. „Je to látka, která se drží na hladině,“ dodal Skalský.

Pěnivá látka s vysokou pravděpodobností pochází ze zdroje v okolí Velvět/Rtyně nad Bílinou v okrese Teplice, kam ji bylo možné vystopovat. „Nachází se tam průmyslové areály. Ovšem pokud nemáme jasné důkazy, je komplikované zjistit původce,“ řekl Skalský.

Pěna se objevila v řece až u Ústí nad Labem, kde látku ještě více napěnil jez. „Dostali jsme hlášení o zasažené ploše pět krát dvanáct metrů. Žádné norné stěny jsme nestavěli a po konzultaci s pracovníky Povodí Ohře a České inspekce životního prostředí jsme se vrátili na základnu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Únik šetří Policie ČR i Česká inspekce životního prostředí.