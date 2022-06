Města se snaží udržet úspěšné absolventy, postupně zavádějí různá stipendia

Nově tuto formu podpory zvolila i Kadaň. „Vysokoškolák s průměrem do 1,8 může od města získat 40 tisíc každý rok, za pět let tedy až 200 tisíc korun,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že podmínkou pro získání stipendia je i to, aby absolvent ve městě zůstal a pracoval nejméně tři roky. Příspěvek není vázán na určitý typ studijního oboru.

Vedle toho chce Kadaň nabídnout podporu i absolventům, kteří rozjedou ve městě podnikání do jednoho roku od ukončení studia. Do začátku mohou získat až 200 tisíc.

„O příspěvek by mohli žádat nejen vysokoškoláci, ale i absolventi středních škol či učilišť. Podmínkou je udržitelnost podnikání nejméně tři roky,“ popsal Kulhánek. „Smyslem je udržet mladé a tvořivé lidi ve městě. Tohle je cesta, jak jim pomoci nastartovat kariéru,“ dodal.

Obě novinky ještě musejí projednat zastupitelé, pokud je schválí, čerpat stipendia by mohli studenti a absolventi od letošního září.

Na budoucí lékaře a další zdravotnický personál nedávno zacílil Žatec. Důvodem je dlouhodobý nedostatek lékařů i sester jak ve zdejší nemocnici, tak v ambulancích praktických a odborných lékařů. Na jaře radnice spustila dva stipendijní programy.

„Chceme více spolupracovat se studenty, aby tu po studiu zůstali,“ řekl místostarosta Radim Laibl (ANO).

První program je pro budoucí lékaře a zubaře, ti mohou dostat 50 tisíc korun za akademický rok. Druhý program je pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mohou získat 20 tisíc na střední škole a 30 tisíc u navazujícího studia za rok. Městu se zavážou, že po ukončení studií budou profesně působit v katastru Žatce.

Děčín: Na programu pracujeme

Loni přišlo se stipendijním programem i město Most. Určen je nejen pro studenty vysokých škol, ale i středoškoláky, a to ze sociálně slabých rodin žijících ve městě. Výše příspěvku je nejméně 10 tisíc korun. Při nedokončení či přerušení podpořeného ročníku nebo při změně oboru, fakulty či formy studia musí příjemce dotaci vrátit, stejně jako při nesplnění závazku práce v okrese.

Už několik let vyplácejí stipendia nejlepším vysokoškolákům také Teplice. Deset tisíc korun mohou utratit za studijní pomůcky, cesty do školy nebo za odborné semináře.

Myšlenka podpory vysokoškoláků se líbí i vedení Děčína. „Město zatím stipendijní program nemá, ale uvažuje o jeho zavedení. V současné době se na jeho přípravě pracuje,“ uvedl mluvčí radnice Luděk Stínil.

Další finanční podporu mohou vysokoškoláci získat také od Ústeckého kraje. Studentům, kteří se zavážou pracovat kdekoli v regionu, vyplatil už desítky milionů.

Do dlouholetého programu určeného pro všechny studenty, kteří mají trvalý pobyt v ČR, bylo zařazeno už 1 098 stipendistů a kraj mezi ně rozdělil již 45,6 milionu korun. Běží už 17. ročník programu.

„V tomto akademickém roce obdrželo podporu patnáct studentů,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková s tím, že smluvní závazek už splnilo 783 stipendistů, 134 ho ještě nemá splněný a 181 jich stipendium vrátilo. Studenti mohou získat 20 tisíc korun na akademický rok.

Desítky lidí pro nemocnice

Od roku 2015 kraj vyhlašuje stipendijní program i pro studenty všeobecného lékařství, budoucí zubaře a farmaceuty. Vyplatil v něm už přes 10 milionů. „Od počátku prošlo programem 93 stipendistů, v současné době jich v něm je 74,“ uvedla mluvčí Fraňková. Stipendium je 50 tisíc korun pro akademický rok a absolvent musí pracovat v kraji tolik let, na kolik roků peníze získal.

Stipendijní program Nelékaři je pak určen pro obory diplomovaná a všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický laborant, psycholog ve zdravotnictví, logoped, fyzioterapeut.

Vyhlašován je od roku 2017 a studenti mohou získat 30 tisíc ročně. Absolventi plní závazek, který trvá tři až pět let podle vybraného oboru. Programem prošlo už 10 stipendistů, teď v něm jsou tři, kraj vyplatil už 315 tisíc.

Stipendia nabízejí studentům i firmy, a také ony si je tím zavazují, že budou pracovat u nich. Budoucí zaměstnance takto „loví“ i Krajská zdravotní (KZ), která má na to zřízen nadační fond.

„Získali jsme řadu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří po dokončení studia vstoupili do pracovního poměru s KZ a úspěšně působí ve všech jejích nemocnicích. Každý rok jde o několik desítek nových pracovníků,“ uvedla mluvčí firmy Jana Mrákotová.