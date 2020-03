Část Českého Švýcarska se kvůli hnízdění ptáků zavřela, loni je lidé rušili

Šestnáct z nich je přímo v parku a jde třeba o Ferdinandovu soutěsku u Všemil nebo oblast u Dolského mlýna, k tomu patří přírodní rezervace Kaňon Labe.

„Opatření má zajistit klid pro hnízdění chráněných ptáků,“ řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

Omezení vstupu platí každoročně do 30. června v místech, kde hnízdí sokol stěhovavý a výr velký, a do 31. července do hnízdišť čápa černého, který potřebuje k hnízdění delší dobu. Zpravidla jde o místa mimo frekventované trasy, turistů by se tak dočasný zákaz neměl výrazně dotknout.

„Na základě zkušeností z minulých let vytipujeme místa, kde by ptáci mohli hnízdit, označíme je a lidé by do nich neměli vstupovat,“ sdělil Salov. Pokud se tedy návštěvník parku pohybuje mimo značené cesty a narazí na označení, že je v hnízdní lokalitě, neměl by pokračovat dál. Za porušení zákazu hrozí pokuta.



Podle strážců parku návštěvníci v předchozích letech zákaz respektovali. Změna nastala loni, kdy si neukáznění turisté rozdělali v blízkosti jednoho hnízdiště oheň, ptáky vyrušili a ti hnízdo opustili.

Loni tak na území parku sice měli rekordní počet obsazených hnízdišť, ale úspěšně se podařilo vyvést mláďata jenom jednomu páru.

Správci budou hnízda kontrolovat častěji

Proto letos správci parku budou hnízda kontrolovat častěji. „Sokol stěhovavý si sedl na sedm míst, mláďata vyvedl jenom jeden pár. A víme, že minimálně ve dvou dalších případech došlo k vyrušení lidmi,“ vysvětlil Salov.

Celkem loni zaznamenali ochránci v ptačí oblasti Labské pískovce, jejíž součástí je CHKO Labské pískovce a národní park České Švýcarko, 16 malých sokolů, předloni jich bylo 26. Rekordní byl rok 2017, kdy z hnízd vylétlo hned 29 mláďat.

V příštích letech chce správa národního parku vedle častějších kontrol také monitorovat hnízda fotopastmi. „Inspirovali jsme se v CHKO Jeseníky, kde mají zkušenosti s monitoringem pomocí fotopastí s možností odesílání fotografií do e-mailu,“ přiblížil mluvčí.

Fotopasti dokážou rozklíčovat otázku, jestli došlo k vyrušení člověkem, které strážci nezaznamenali, protože tady lidé nezanechali žádnou pobytovou stopu, nebo hnízdo vybral nějaký predátor.