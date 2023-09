Výměna potrubí odkrývá historii, archeologové objevili žárové pohřebiště

Už před vyhloubením prvních průzkumných sond archeologové tušili, že by zde mohli učinit zajímavý objev. Nedaleko tohoto místa totiž v minulosti už několik průzkumů proběhlo a vydaly dávná svědectví o osídlení. A skutečně. V místě rekonstrukce přivaděče, pod několik desítek centimetrů silnou vrstvou ornice, objevili žárové pohřebiště z doby bronzové.

„Odkryli jsme tu 25 hrobů, ale předpokládáme, že je jich tu mnohem více. Ve dvou z nich se nacházely zbytky keramických nádob – urny s lidskými ostatky a drobnými předměty,“ popsal vedoucí archeologického průzkumu Vojtěch Peksa z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Žárové pohřebiště je typické tím, že mrtví byli spáleni na hranici a popel s ostatky byl uložen do keramické nádoby, která byla následně vložena do země. Nebo mohl být lidský popel vsypán do jamek přímo do země.

Nalezené pohřební nádoby jsou značně poškozeny, v minulosti je poničila orba těžkou technikou. V jednom z hrobů se našel také zlomek zlaté náušnice a bronzová jehlice sloužící ke spínání oděvů. V dalším byl bronzový artefakt, zřejmě nějaká ozdoba.

Podle zjištění archeologů pochází pohřebiště ze střední nebo mladší doby bronzové, tedy z období 1500 až 1000 let před naším letopočtem. „Přesnější dataci poskytne určení stáří lidských ostatků radiokarbonovou metodou,“ dodal archeolog.

Odkrytá část pohřebiště je dalším střípkem do skládačky regionální historie a svědčí o tom, že se tu nacházelo pravěké sídliště. „Bývalo zvykem, že pohřebiště bylo od sídla vzdáleno desítky až stovky metrů,“ sdělil Peksa.

Archeologové předpokládají, že další nálezy budou následovat v dalších týdnech, jak se práce na opravě přivaděče přesunou do údolí blíže k obci Pšov.

Výměnu potrubí z druhé poloviny 60. let minulého století mezi vodojemy v Pšově a Čeradicemi zajišťuje Severočeská vodárenská společnost.

„S délkou téměř sedm kilometrů je to jedna z nejdelších liniových staveb, které v současné době děláme. Celkové náklady jsou 125 milionů korun,“ uvedl mluvčí společnosti Mario Böhme. Práce mají skončit v závěru příštího roku.