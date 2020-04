Policie odložila šíření zprávy o karanténě v obci. Vznikla jako drb

„Věc jsme prověřili. Vyslechli jsme člověka, který měl zprávu šířit. Závěr je takový, že k žádnému úmyslnému trestnému činu ani přestupku nedošlo,“ řekl Daniel Vítek, mluvčí teplické policie, která v rámci vyšetřování vypátrala i několik svědků.

Vše začalo na teplickém magistrátu. Podezřelý muž v jeho prostorách s někým telefonoval. Hovor zaslechla jedna ze zaměstnankyň a pochopila z něj, že Proboštov je kvůli šíření koronaviru celý v karanténě. O informaci se rozhodla podělit se svou kolegyní, která následně do Proboštova zavolala.

Zpráva se tak dostala k vedení obce, ve které v tu dobu nebyla nákaza prokázána u žádného z občanů, a radnice se rozhodla podat trestní oznámení.

V souvislosti s nemocí covid-19 eviduje policie v Ústeckém kraji dosud celkem šest případů možného šíření poplašné zprávy.

Obvinění si už před několika týdny vyslechl 33letý Ústečan, jenž na Facebook napsal, že je nakažený a chodí do obchodů olizovat pečivo. Ve skutečnosti je však zdravý. Teď mu hrozí trest v rozmezí od dvou do osmi let. Policie věc stále šetří.

Stejně jako případ 38leté ženy z Litvínova, jež podle kriminalistů rozeslala hlasovou zprávu, že celé město bude v karanténě.

Další dva případy se týkají Děčínska a jeden Chomutovska. Vzhledem k fázi vyšetřování ale policie zatím nechce být konkrétnější.