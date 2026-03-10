ANO v „přežívajícím“ Ústí přepřahá. Chci obrousit hrany, říká nová jednička

  12:10,  aktualizováno  12:10
Je to definitivní. Hnutí ANO v Ústí nad Labem už nechce jako budoucího primátora Petra Nedvědického, pro podzimní komunální volby ho nahradí manažerem basketbalové Slunety Tomášem Hrubým. Toho jako lídra kandidátky podpořila oblastní organizace.
Ústí nad Labem, 25.1. 2026, BK Sluneta Ústí nad Labem - Ostrava, utkání NBL....
Tomáš Hrubý, dlouholetý generální manažer basketbalového klubu Sluneta Ústí nad Labem | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Se současným primátorem Petrem Nedvědickým hnutí prý dál počítá, měl by být součástí týmu Hrubého a on sám pro iDNES.cz sdělil, že se chystá kandidovat do zastupitelstva.

„Teď jsme se rozhodli, že těm zásadním změnám, které nastavuje nový územní plán, plánovaná výstavba vysokorychlostní tratě nebo třeba projekt Divoká Milada, dáme i novou energii v podobě Tomáše Hrubého,“ uvedl Tomáš Vlach, předseda oblastní organizace ANO v Ústí nad Labem.

O konečné nominaci do čela kandidátky pro komunální volby bude ještě rozhodovat krajský a poté celostátní sněm hnutí.

Nedvědický je ve funkci osm let. Podle Vlacha ANO ocenilo, že město dokázal finančně stabilizovat. V posledních letech hospodaří s vyrovnaným, či přebytkovým rozpočtem.

Nedvědický, který nyní vládne s SPD a přeběhlíky, je ale roky pod palbou opozice. Ta dlouhodobě kritizuje nedostatek investic ve městě, pomalý rozvoj a má za to, že Ústí „jen přežívá“ a stagnuje.

Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Vedení města kritizuje i část veřejnosti, která si stěžuje na rozbité silnice, chodníky, nepořádek v centru či nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Nedvědický také čelil kritice za vysokou odměnu odsouzenému tajemníkovi magistrátu Miloši Studenovskému nebo za jednání kolem takzvané díry, poslední proluky na Mírovém náměstí. Město ji prodalo, pak draze vykoupilo, roky shánělo investora, aby ten nakonec od smlouvy odstoupil.

Výsměch sklidilo vedení města v červnu roku 2025 za zveřejněný průzkum mezi Ústečany, podle kterého 71 procent z nich uvažovalo nebo uvažuje o odstěhování z krajského města.

„O nominaci na primátora jsme vedli interní debaty v posledních několika týdnech,“ sdělil Vlach.

Hrubý je respektovaným dlouholetým manažerem ústeckého sportovního klubu Sluneta, který v roce 2024 dovedl k historickému úspěchu – druhému místu v nejvyšší soutěži. V basketbalových kruzích se mu přezdívá Slamák. Je také organizátorem navštěvovaných akcí jako Nebe plné letadel nebo Den s IZS. Podle něj není žádný úspěch náhodný, ale je výsledkem týmové práce. A právě to chce přenést i do vedení města Ústí nad Labem.

„Nabídku na pozici lídra kandidátky jsem přijal s obrovskou pokorou. Díky své dosavadní práci jsem měl možnost poznat celou politickou garnituru města. Vidím, jak se plýtvá energií na vzájemné útoky. Jako člověk zvenčí, který zná aktéry napříč politickým spektrem, chci být tím, kdo ‚obrousí hrany‘ a přiměje politiky spolupracovat ve prospěch našich občanů,“ sdělil Hrubý.

Nedvědický: Jsem připraven pomoci

„Zvolili jsme Tomáše Hrubého do čela kandidátky s vědomím, že je hlavně týmový hráč, a my věříme, že tu potřebnou politickou shodu díky svým zkušenostem dokáže vyjednat,“ uvedl Vlach.

„Naším cílem pro Ústí nad Labem je najít širokou podporu napříč politickým spektrem k dotažení silných rozvojových záměrů. Také současné vedení Ústeckého kraje pod vedením Richarda Brabce připravuje řadu projektů, které výrazně posunou nejenom náš kraj, ale i město. A my mu jako město budeme stabilním a srozumitelným partnerem,“ naznačil Vlach jeden z tlaků, který vedl ke změně uvažování členů ANO.

Nedvědický se má stát – podle hnutí coby stratég – členem týmu Tomáše Hrubého.

„Kandidovat na podzim budu, ale ne jako lídr kandidátky, jsem připraven podle svých schopností pomoci v pozici, která mi po volbách připadne. K tomu je samozřejmě třeba uspět ve volbách, takže hlavní slovo budou mít voliči,“ sdělil Petr Nedvědický.

„Chci změnit image Ústí a náladu lidí“

Jako kandidáta na ústeckého primátora pro podzimní volby podpořila oblastní organizace hnutí ANO Tomáše Hrubého, dlouholetého generálního manažera basketbalového klubu Sluneta Ústí nad Labem. V basketbalovém prostředí má pověst srdcaře, který se nebojí otvírat kontroverzní témata, jeho názory jsou leckdy ostré. V rozhovoru popisuje, co by změnil v krajském městě i co s pozicí generálního manažera Slunety.

Co byste změnil v Ústí?
První věc, kterou bych chtěl změnit, je celková nálada ve městě. A image. Což je problém, který má město dlouhodobě a do kterého zabředává. Ovlivňuje nás všechny, turismus, politické dění i investice. A to je základ všeho, proč je tady blbá nálada. Na městu je obrovská deka. Na tom bych chtěl pracovat. Konkrétních věcí na změnu je mraky. Jdu do prostředí, které znám, na zastupitelstva jsem chodil. Do politiky vstupuji jako nestraník za ANO. Já ty lidi znám napříč spektrem, vím, co mají za problémy, vím, co nás všechny v zastupitelstvu drtí. A to jsou věčné hádky mezi sebou, koalice proti opozici. Tohle bych chtěl napravit, abych zakopal ty velké příkopy mezi lidmi. Pokud se mi to podaří, je snazší posouvat ve vícero lidem. Ještě jednu věc, co bych chtěl změnit, je komunikace k veřejnosti. Lidem se musí dávat informací více.

Přes sedmdesát procent Ústečanů by se podle loňského průzkumu klidně vystěhovalo…
Tu statistiku jsem zaznamenal, myslím si, že je to malinko zkreslené. Je to ale alarmující a je potřeba s tím něco dělat. Jak mě lidi znají ze sportovního prostředí, jsem člověk, který nerad sedí a na něco nadává. Já jsem člověk, který chce vystoupit z komfortní zóny a zkusit to změnit. Ne zkusit, ale změnit to, aby se nám tady žilo líp a město líp vypadalo.

Co s problematickou „dírou“, prolukou na Mírovém náměstí?
Ke konkrétním věcem se vyjádřím co nejdříve, ale na díře bychom chtěli pracovat intenzivně. Je to vřed na našem městě.

A co bude s pozicí generálního manažera basketbalové Slunety Ústí nad Labem?
Souběžně to dělat nemůžu. Mám v hlavě, jak dál. Sluneta je moje srdcová záležitost. Než jsem na tuto nabídku kývl, promyslel jsem si všechno. I jsme to s Petrem Bínou (majitel klubu) probírali. Slunetu budu předávat v maximální možné kondici. Nicméně je tam plán, jak se bude pokračovat dál. Je ještě brzy zabíhat do detailů, včera mě místní sněm zvolil. Sluneta rozhodně nebude ponechaná na pospas.

