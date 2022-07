Svůj pride festival může mít i severočeský Most, čekají se nižší stovky lidí

Organizátoři tak pevně věří, že se finanční částku povede vybrat. Účastnící se mohou těšit na průvod, koncerty a vzdělávací bloky. Přesný harmonogram bude teprve upřesněn.

„V našem regionu jsme vůbec prvním pridem, proto je nutné takzvaně vyšlapat cestu. Je samozřejmě také potřeba brát v potaz specifika Mostu a severních Čech jako takových, kde se dlouhodobě řeší ekologická, socioekonomická, zdravotní a lidskoprávní témata,“ uvedla pro iDNES.cz Karolína, jedna z dobrovolnic, která pride organizuje.

Podle ní to znamená třeba velkou opatrnost a citlivost v komunikaci směrem k případným účastníkům i samosprávě. „Často se setkáváme s otázkami na bezpečnost. To je naprosto pochopitelné a my se snažíme veškeré obavy rozptýlit. Zajištění bezpečnosti akce je pro nás rozhodně největší prioritou.“ uvedla pro internetové zpravodajství iDNES.cz dobrovolnice Karolína.

Pokud se akce 20. srpna na mosteckém 1. náměstí uskuteční, organizátoři počítají s účastí nižších stovek lidí.

„Vzhledem k regionu, kde se akce bude konat, jsme určitě trochu více vystaveni lokálním problémům, či výhrůžkám na sociálních sítích, avšak naše plány a organizace běží díky našemu skvělému týmu víc než dobře. Určitě je na nás vyvíjen tlak, už jen kvůli tomu, že je to vůbec první ročník, a lidé od něj mají velká očekávání. Jsme si ale jisti, že v rámci mezí většinu realistických očekávání splníme,“ doplnil k organizaci další z dobrovolníků Vincent.

Dle organizátorů se právě 1. ročník Most Pride může stát dobrým odrazovým můstkem pro pořádání dalších akcí zaměřených na LGBT+ komunitu v Severních Čechách, ať už třeba formou pikniků či společných výletů, které můžou přerůst v pravidelné setkávání. Vše se však bude odvíjet na základě úspěchu srpnové akce.

Z historie LGBT festivalů

LGBT festivaly mají v Česku i ve světě již dlouhou tradici. Původ dnešních Pride Parades můžeme datovat do 60. let , kdy v americkém New Yorku došlo ke Stonewallským nepokojům. V tehdejší době docházelo zcela běžně k policejním raziím v barech a hospodách, Američané se tehdy potýkali s právním systémem zaměřeným proti osobám s jinou sexuální orientací. Dalo by se však říci, že policejní razie, která se uskutečnila 29. června 1969 v newyorském Stone Inn gay baru, změnila mnohé.

Odpovědí na zmiňovanou razii byly právě Stonewallské nepokoje, tedy série organizovaných protestů LGBT + komunity pořádaných na protest proti této policejní razii. Pouliční bitky tehdy trvaly několik dní a zapojilo se do nich přes 2000 protestujících. Vlna protestů se později rozšířila i do dalších amerických měst jako je San Francisko, Chicago, či Los Angeles. Dnes to považujeme za první veřejné vystoupení LGBT + komunity v rámci bojů za svá práva. O problematice se začalo více psát, vznikla také organizace Gay Liberation Front bojující za práva gayů a leseb.

Z průvodu se postupem času stala tradice, která se rozšířila do celého světa, dnes průvody slouží zejména na sbližování LGBT + komunity a k osvětě tohoto tématu široké veřejnosti. V Česku se první průvod uskutečnil v roce 1988 v Karlových Varech v rámci Duhového festivalu.