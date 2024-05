Ústí zruší zahrádkářskou kolonii, kde uhořeli čtyři lidé. Chaty stojí načerno

Zahrádkáři mají s radnicí uzavřené nájemní smlouvy do konce září příštího roku, město je ale nedávno vypovědělo, a lidé tak musí do té doby zahrádky a vše v nich na vlastní náklady zlikvidovat.

Jak při kontrole zjistil stavební úřad, chatky si tady lidé postavili bez stavebního povolení. Podnět ke kontrole kolonie vzešel poté, co v jednom z načerno postavených objektů došlo k požáru, při kterém loni v únoru uhořeli dva dospělí a dvě děti. „Nechceme, aby se ještě někdy něco takového opakovalo,“ uvedl náměstek primátora Michal Mohr (SPD).

Získat stavební povolení dodatečně podle starosty centrálního městského obvodu Tomáše Kirbse (ANO) nelze. „Rekolaudace staveb není možná, stojí totiž v aktivní záplavové zóně,“ uvedl starosta pro ČTK. Za zahradami teče Ždírnický potok a v případě velké vody hrozí jeho vylití na pozemky.

S likvidací kolonie zahrádkáři nesouhlasí a podepisují petice. „Nechápu, proč s námi město uzavíralo nájemní smlouvy na zahrádky, když věděli, v jakém stavu to tady je. Chatky na pozemcích stojí desítky let,“ rozčiluje se zahrádkářka Marie Sinuová. Pozemek má pronajatý několik let a na první pohled je vidět, že se o něj stará.

„Myslím, že by se to tady rozhodně mělo zachovat. Zahrádky tady mají většinou starší lidé. Navíc v Předlicích není žádné jiné vyžití, nemůžete tady jít do kavárny, do tělocvičny. Zahrádky jsou jediná občanská vybavenost, která tady zůstala,“ přidává se Markéta Kozlová, která tu má pozemek pronajatý asi tři roky.

„Zahrádky byly dříve i na konci ulice a taky se zlikvidovaly. Teď se tam běžte podívat, je to rejdiště feťáků a bezdomovců, kde se válí plno odpadků nebo použitých injekčních stříkaček. A to stejné se stane tady,“ poznamenala Kozlová. „Nikdo z nás to tady nechce. Myslím, že je lepší, když tady jsou zahrady než další veřejná skládka,“ dodala.

Podle náměstka primátora není také přípustné, aby v chatkách postavených bez povolení natrvalo žili lidé.

„Pár lidí tady skutečně bydlí, jsou to takoví asociálové. Všichni víme, že tady nikdo nemá nastálo bydlet. Ale dalo by se to nějak řešit, postoj města je jenom negativní,“ uvedla Kozlová s tím, že má k dispozici studii zpracovanou Povodím Ohře, podle níž není žádná evidence o záplavách v této lokalitě a zahrádky v záplavové oblasti nejsou.

Opustit pronajatou zahrádku bude muset i Jana Hanzlíková. Bydlí v jiné části města a zahrádku má jako relax. „Přijde mi, že město udělalo chybu. Když to místo pronajímali zahrádkářskému svazu, určitě museli vědět, že tady chatky už stojí. Přece to úředníci neřešili od stolu, ale někdo se tady byl podívat,“ uvedla. „Já mám na pozemku i elektřinu, mám svůj elektroměr. Je divné, kdyby to bylo v záplavové oblasti, že by si sem ČEZ dával rozvodnu, aby si lidé elektroměr mohli připojit,“ dodala.

Podle vyjádření náměstka primátora Michala Mohra chce radnice lidem vyjít vstříc. „Myslím, že už nějaké vhodné místo pro zahrádky vytipované je,“ sdělil náměstek.

„Moc tomu nevěřím, podle mě tak velký prostor, kde by bylo možné zahrádky vybudovat, není,“ poznamenala však Marie Sinuová.

Kromě krajského města nejspíš přijdou o pronajaté zahrady také lidé v Oseku na Teplicku. Město plánuje udělat ze zahrádkářské kolonie stavební parcely.