Ústí chce koupit desítky bytů v ghettu. Neslušným neobnovíme smlouvu, plánuje

„Chceme, aby Klíše (jedna z nejlukrativnějších čtvrtí v Ústí ležící nedaleko Předlic) ‚popošla‘ směrem do Předlic. V těsné blízkosti už jiný soukromý vlastník domy opravil, má slušné nájemníky, uvnitř jsou nadstandardní byty. Chceme, aby to tak bylo i v ulici U Jeslí, proto kupujeme víc jak polovinu ulice,“ uvádí náměstek primátora Michal Mohr (SPD), do jehož gesce spadají vyloučené lokality ve městě.

Domy, které město chce, mají novou střechu, fasádu i okna a jsou zateplené. Patří k nim také pozemky, které se ale musí nejdřív vyčistit od roky hromaděného nepořádku a následně oplotit.

„A hlavně hlídat, proto uvažujeme o zřízení funkce správce objektu nebo domovníka, který bude na pořádek dohlížet,“ doplnil náměstek s tím, že pokud zastupitelé odkup bytových domů schválí, budou v nich bydlet hlavně lidé s nižšími příjmy, kteří pracují, ale nemají na to, aby si pronajali byt v centru. „Tady budou platit nájemné stanovené pro městské byty, za metr čtvereční zaplatí 93 korun,“ sdělil Mohr.

Bydlet v ulici U Jeslí v současné době žádná výhra není. Kontejnery na odpad jsou téměř prázdné, ale odpadky se povalují kolem. Po ulici pobíhají psi, mezi nimi si hrají děti. Místní doufají, že když budou domy patřit městu, situace se zlepší.

V jednom z bytů, které nyní vlastní developer Třešňák, bydlí i pan Václav. V ulici U Jeslí žije již desátým rokem a třípokojový byt ho se všemi poplatky vyjde měsíčně na téměř 17 tisíc korun. Je v invalidním důchodu a není mu jedno, jak to v okolí vypadá.

„Každý den kolem domu uklízím odpadky, nikdo tady nehne ani prstem. Dospělí i děti jdou kolem kontejneru a odpadky hodí vedle něj. Pokud opravdu magistrát domy koupí, budu rád. Konečně se tady začne něco dělat,“ doufá pan Václav.

I když už v bytě nějaký ten pátek bydlí, smlouvu o pronájmu má vždycky uzavřenou jenom na tři měsíce, což je velká nejistota. „V bytě jsme si museli všechno udělat sami, novou koupelnu, kuchyň, každý na vlastní náklady. Ve sklepě je velká hromada odpadků, řešil jsem to s majitelem domu, ale bez nějakého výsledku,“ popsal, jak to vypadá uvnitř zvenku opravených domů.

Na nepořádek nejen v ulici, ale i v domech si stěžuje také paní Zlata. „Vadí nám tady feťáci, spí na chodbách, ve vchodě dělají bordel. I když dveře zamkneme, oni dveře rozbijí. Voláme majiteli, ale nic se neděje. A proč by to vlastně opravoval, když to feťáci zase hned rozbijí,“ říká.

Stejně jako pan Václav bydlí paní Zlata v bytě, který nyní patří teplickému developerovi. „Přemýšlíme, co s námi bude, když město domy koupí. Je tady dobré bydlení, za dobrou cenu. Jestli budeme muset jít pryč, nevím kam půjdeme,“ obává se stejně jako ostatní. „Byli tady pracovníci z nějaké neziskovky a říkali lidem, že se budou muset v červnu vystěhovat. Ti se pak bojí, že přijdou o byt,“ poznamenala.

Suma je neadekvátní, říká opoziční politik

Podle náměstka Michala Mohra radnice některým obyvatelům nájemní smlouvy obnoví. Novou smlouvu dostanou ti, kteří jsou bez dluhů vůči městu, a ti, kteří se chovají slušně. „Nebydlí tady jenom problematické rodiny, ale i lidé, kteří jsou nešťastní, jak to tady dopadlo. Smlouvu s nimi uzavřeme na půl roku, abychom zjistili, kdo je způsobilý tady žít,“ sdělil náměstek.

Koupi bytů by měli zastupitelé schvalovat na červnovém jednání. „Předpokládám, že nadpoloviční většina to přijme jako řešení a krok správným směrem,“ věří Mohr.

Někteří opoziční zastupitelé ale nejspíš ruku pro koupi domů nezvednou. „Zajímá mě záměr města, co s byty chce dělat. Navíc si myslím, že částka 70 milionů korun je neadekvátní. Nikdo v privátní sféře by nedal 1,6 milionu za byt v téhle lokalitě. Myslím, že město byty kupuje ve velmi nevhodné době. Vláda připravuje reformu sociálních dávek, která má zásadně omezit obchod s chudobou, a dá se tak předpokládat, že objekty, které slouží pro obchod s chudobou, budou výrazně tratit na ceně,“ je přesvědčen Martin Krsek, zastupitel z opozičního hnutí PRO! Ústí.

Jestli odkup bytů podpoří, či nikoliv, není zatím rozhodnuta ani zastupitelka a starostka městské části Neštěmice Iveta Tomkova (Vaše Ústí). „Vždycky jsem podporovala výkupy nemovitostí, ale k této konkrétní věci zatím nemám podrobnější informace,“ sdělila.

Podle Věry Nechybové, nezařazené náměstkyně ústeckého primátora, koresponduje nabídková cena ve výši 70 milionů korun se znaleckým posudkem. Současný majitel Jaroslav Třešňák, který domy s manželkou vlastní od roku 2006, by za ně chtěl vyšší částku. „Měl jsem jinou představu o ceně, zhruba o třetinu vyšší. Pokud je nyní nekoupí město, mám další dva zájemce,“ uvedl Třešňák.

Domy v ulici U Jeslí jsou další z diskutabilních koupí ústecké radnice. V červnu loňského roku za 73 milionů korun pořídila známou „díru“ na Mírovém náměstí. Ta několik let ležela ladem a zatím to vypadá, že to tak zůstane i nadále.