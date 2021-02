Myslel jsem, že jsou starší, tvrdí obžalovaný ze zneužívání dívek V síti

Sedmačtyřicetiletý muž, který v minulosti organizoval například pobyty dětí na horách či školách v přírodě, podle obžaloby v letech 2018 a 2019 přes chat na Lidé.cz a následně přes Skype navázal pod smyšlenými jmény Martin Novák a Jan Nováček kontakt s několika dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti šlo o dospělé aktérky z dokumentu V síti.

„Žádal po nich, aby si svlékly tričko, poslaly obnažené fotografie, vyzvídal intimnosti, zda jim již roste pubické ochlupení či zda masturbují,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Pošíková.



Dívkám posílal i odkaz na pornografické video či fotografii svého ztopořeného penisu. Zároveň podle žalobkyně dívky během komunikace fotil.

S některými si podle spisu také domluvil schůzku, na kterou nakonec nepřišel.

Martin K. před soudem tvrdil, že dívkám nevěřil, že jim je dvanáct, ale že jsou starší.



„Já jsem to bral, že si na to hrají. Ten chat má totiž svá pravidla. Správce hlídá dodržování pravidel, kdy základní je, že vám musí být šestnáct. Z toho já jsem vycházel. Myslel jsem si, že jim je mezi šestnácti a osmnácti,“ řekl.

„Tam byla zábavou diskuse s falešnými profily, že si třeba šedesátiletý hrál na šestnáctiletou,“ podotkl.

„Proč jste se tedy ptal, zda už jim rostou chloupky, když jste si myslel, že jim je už minimálně šestnáct?“ dotazovala se ho státní zástupkyně. „To se těžko vysvětluje. Prostě jsem přistoupil na jejich hru, že jim je dvanáct,“ odpověděl Martin K. s tím, že si na chatu čistil hlavu.

Soudce ústeckého okresního soudu Martin Kredba pak zase zmiňoval, že nechápe, jak může někdo během 36 hodin „náhodou“ kontaktovat tři takto mladé slečny.

Obžaloba muži přičítá celkem dva skutky. Vedle výše zmíněného podle vyšetřovatelů navíc ve svém počítači přechovával stovky souborů obsahujících mimo jiné snímky obnažených nezletilých dívek například při sexuálních praktikách s jiným dítětem či dospělým.

„Ano. Sledoval jsem dětskou pornografii. Nevím proč. Asi mě to v té chvíli zajímalo,“ podotkl k tomu.

U druhého skutku se obžalovaný rozhodl takzvaně prohlásit vinu, a proto nebylo potřeba vést dokazování.

Práci dokumentaristů označil za protiústavní

Na chodbě ještě před začátkem jednání Martin K. před novináři označil práci dokumentaristů za protiústavní.



„Nechápu, jak může někdo moji podobu ukazovat v televizi, aniž já bych o tom věděl, a ještě na tom vydělávat peníze,“ uvedl s tím, že vše bylo jeho soukromí, což ale v tuzemsku nikdo nerespektuje.

Obžalovaný už byl v minulosti odsouzený za to, že jako učitel zeměpisu osahával čtrnáctiletou dívku, kterou také pozval do pronajatého bytu a nutil ji mimo jiné k tomu, aby ho osahávala. Dostal za to podmíněný trest.

Vyšetřovatelé muže původně stíhali pro ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Za tyto trestné činy, z nichž většina byla ve stadiu pokusu, mu hrozil dvouletý trest.

V závěru vyšetřování však přidali ještě trestný čin zneužití dítěte k výrobě pornografie ve stadiu pokusu. Kvůli tomu je ohrožen až pětiletým trestem. Hlavní líčení bude pokračovat na začátku dubna.

Případů spojených s dokumentem je více

Tuzemská policie a justice se zabývala či zabývá více aktéry ze zmíněného dokumentu. Například na začátku února Obvodní soud pro Prahu 7 nepravomocně potrestal dvěma podmínkami Slováka Ivana H. za internetové útoky na tři nezletilé dívky.

Muž a jeho přítelkyně podle rozsudku nejprve lákali na sex ve třech právě herečku z dokumentu, jež je dopředu obeznámila s tím, že je jí dvanáct let.

Následně údajně oslovil přes internet skutečně dvanáctiletou dívku a za sex jí nabízel dva tisíce. Poté sváděl přes sociální sítě k sexu další nezletilou, kterou osobně znal, byť už byl tehdy stíhaný za výše zmíněné dva činy.

Muž za to dostal v rámci takzvaného patrového rozsudku dva podmíněné tresty, kdy zkušební doba, během níž musí vést řádný život, je v součtu devět let. Jeho přítelkyně má také zatím nepravomocnou podmínku.

Loni v listopadu schválil pražský městský soud dohodu o vině a trestu mezi státní zástupkyní a mužem, jenž nabízel herečce z dokumentu peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude muž masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Později s ní chtěl mít sex.

Muž od soudu odešel s pravomocným tříletým trestem podmíněně odloženým na pět let. Zároveň musí absolvovat sexuologické léčení.