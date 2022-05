Predátor z filmu V síti má další trest, opět jej usvědčila falešná nezletilá

Soud devětatřicetiletému muži uložil také vyhoštění. Až se dostane na svobodu, nesmí na šest let do Česka.

Obžaloba vinila Hazuchu z přečinů šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a ohrožování výchovy dítěte, vše ve stadiu pokusu, za což mu dohromady hrozilo až pětileté vězení.

Muž si momentálně v Ostrově nad Ohří odpykává patnáctiměsíční trest za předchozí trestnou činnost, ze které jej mimo jiné usvědčil i zmíněný dokument Víta Klusáka.

„Obžalovaný v hlavním líčení prohlásil vinu, což soud připustil a na základě toho a výsledku hlavního líčení poté ve věci vyhlásil rozsudek. Co se týká odůvodnění rozsudku, s ním se musí nejprve podrobněji seznámit obě strany, tedy státní zástupce a obžalovaný a jeho obhájkyně,“ podotkl mluvčí soudu Martin Chládek.

Podle obžaloby Hazucha v listopadu 2020, tedy tři čtvrtě roku od premiéry filmu V síti, komunikoval na Facebooku s tehdy 25letou ženou z Ústí nad Labem. I ta se podobně jako herečky v dokumentu vydávala za dvanáctiletou dívku. Psal jí, aby se s ním sešla, a žádal fotografie, na kterých je nahá.

„Popisoval jí sexuální styk, ptal se jí, zda by ho s ním chtěla zkusit a plánoval se s dívkou sejít, jakmile vydělá dost peněz na cestu do Ústí nad Labem,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Zdeňka Pavelková.

Během komunikace muž žádal dívku o mlčenlivost, aby neměl problémy, a plánoval s ní podrobnosti o setkání. Chtěl například vědět, kdy bude sama doma, kde ji má vyzvednout a zda by chtěla mít sex v autě. Popisoval jí sexuální praktiky, které spolu mohli provozovat, a to včetně sexu ve třech.

„Za tímto účelem dívce zaslal fotografie blíže neztotožněné dívky s obnaženými ňadry a dále jí zaslal fotografie dívky zjevně dětského věku s ejakulátem na obličeji a ptal se jí, zda chce takto ostříkat obličej,“ píše se dále v obžalobě.

Žalobkyně ještě zváží odvolání

V průběhu komunikace pak dívku ujišťoval, že ji miluje a oslovoval ji „lásko“. Žena ale nakonec vše oznámila na policii.

Ačkoliv Hazucha v soudní síni uzavřel dohodu o vině a trestu, rozsudek zatím není pravomocný. „Obžalovaný se vzdal práva na odvolání, ale státní zástupkyně si nechala třídenní lhůtu na zaslání stanoviska,“ doplnil mluvčí soudu.

Hazuchu už loni odsoudil Obvodní soud pro Prahu 7 a následně i Městský soud v Praze za to, že na sociální sítích kontaktoval nezletilé dívky a sliboval jim peníze za sexuální styk. Mezi dívkami, které si na internetu vyhlédl, byla i protagonistka dokumentu V síti. S najatou herečkou, která předstírala, že jí je 12 let, se on i jeho přítelkyně Markéta sešli v kavárně pod dohledem skrytých kamer.