Ujel 300 kilometrů, aby viděl oheň u Hřenska. Jeďte jinam, prosí hasiči turisty

„Od kolegy na místě máme informaci, že někdo procestoval 300 kilometrů, aby se podíval. Prosíme, nedělejte to,“ píší hasiči na Twitteru.

Ministerstvo vnitra k tomu dodává, že lidé by měli lépe vybírat, kam se vydají na výlet. Do Hřenska by to rozhodně být nemělo. „Stále je bohužel hodně z vás, kteří chtějí trávit léto raději u požáru než u vody. Hasiči ani policie na výběr nemají, vy ano,“ dodává vnitro.

Podle dobrovolného strážce Národního parku České Švýcarsko Filipa Molčana turisté nerespektují zákazové cedule na začátcích turistických tras. A vyrážejí tak na své výlety. „Strážci v terénu se snaží je vracet zpět,“ dodal Molčan s tím, že lidé tak záchranným složkám jen komplikují situaci.

Zákaz nerespektovali cyklisté i drony

Policie už v úterý dopoledne uzavřela příjezdové komunikace do Hřenska. Zavřený je příjezd od Děčína i od státní hranice z Německa. Vjezd do oblasti je povolen pouze složkám Integrovaného záchranného systému.

Filip Molčan @fipa Turisté i přes nainstalované zákazové cedule na začátcích turistických tras v národním parku vyráží na výlety. Strážci v terénu se snaží je vracet zpět.



Prosím, vyražte na procházky jinam, zde jen komplikujete situaci. oblíbit odpovědět

Cedule zakazující vjezd do ohraničené oblasti ale záhy nerespektovali někteří cyklisté.

„Důrazně apelujeme na spoluobčany, aby se nepokoušeli vyhnout policejním zátarasům a nesnažili se dostat do lokality, kde hoří, jako nezodpovědní cyklisté v Hřensku,“ napsala policie a příspěvek doplnila fotkou čtveřice cyklistů.

Vnitro pak odpoledne apelovalo i na lidi, aby nad České Švýcarsko nevysílali drony, čímž ohrožují záchranné letecké operace. Incidenty prověří Úřad pro civilní letectví.