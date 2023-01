Obří proměna náměstí v Postoloprtech možná začne letos, bude i bez dotace

„Po několika letech příprav bychom se rádi v letošním roce pustili do realizace. Pro letošek máme připraveno v rozpočtu 30 milionů korun,“ uvedl starosta pětitisícového města Zdeněk Pištora (Obč. Pro město a venkov – nezávislí) s tím, že práce potrvají nejméně dva roky.

Zhotovitele by město chtělo vysoutěžit právě ještě letos. Tendr chce radnice vypsat na jaře, samotné práce by pak mohly začít na podzim.

„Ještě čekáme na vyhlášení dotačního titulu – mělo by to být v únoru –, ze kterého se pokusíme získat nějaké prostředky. Ovšem nedělám si velké iluze, že dotaci skutečně získáme. Bude to velmi náročné vzhledem k tomu, že to bude ‚klikačka‘, tedy kdo rychleji projekt přihlásí. Nemáme možnosti větších měst, kdy u počítačů sedí více úředníků nebo na to mají roboty,“ zmínil starosta s tím, že i bez dotace rekonstrukce náměstí proběhne.

Finančně náročnou stavbu bude radnice financovat ze svých zdrojů a také z úvěru. Město si již před časem vyjednalo úvěrový rámec ve výši 200 milionů korun, dosud z něj prostředky nečerpalo. „Rekonstrukce náměstí bude naší první investicí, na kterou využijeme úvěr,“ doplnil Pištora.

Moderní vzhled náměstí potřebuje. Nedávno nechalo město opravit rohový bytový dům, dokončuje se rekonstrukce dalších domů, ve kterých vzniknou byty s pečovatelskou službou. Před časem také město koupilo přilehlý zámek a plánuje jeho rekonstrukci.

Nyní je plocha náměstí zčásti betonová, místy popraskaná a zčásti dlážděná. Někde dlaždice zcela chybějí. Součástí je také nefunkční kašna. „Půjde o nejrevolučnější změnu v Postoloprtech od středověku. Právě náměstí je první místo, kam každý návštěvník zavítá a ze kterého si udělá dojem o celém městě,“ uvedl již dříve starosta.

Novou vizuální tvář náměstí a blízkému okolí navrhl známý český architekt Roman Koucký se svým týmem. Inspiraci nalezli v historii. Motiv vydláždění vychází z obrazu v Dalimilově kronice, půjde o výjev Oldřichovy a Boženiny svatby na břehu řeky. V siluetě kněze pak bude vepsán text z Dalimilovy kroniky. První studii představili veřejnosti již v roce 2015.

Součástí projektu je rovněž vybudování podzemní vsakovací nádrže, vodních prvků a výsadba nových stromů. Zrestauruje se také poškozená barokní kašna a sloup se sousoším Piety z 18. století. Proměnou projde i přilehlá Husova ulice.