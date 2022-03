Sklárny a porcelánky pozastavují výrobu, kvůli drahým energiím se nevyplatí

Velkoobchodní cena plynu aktuálně láme historická maxima. Souvisí to s ruskou invazí na Ukrajinu. Ačkoliv plyn do Evropy míří stále stejně jako před válkou, trh se obává přerušení dodávek, což ceny vyhání raketově vzhůru. To však láme vaz firmám, které jsou na něm závislé.

„S ohledem na extrémně vysoké ceny plynu a elektřiny jsme se rozhodli na měsíc pozastavit tavení skloviny a lisování skla. Vypnuli jsme pec. Za stávající ceny se nám nevyplatí vyrábět, není to pro nás rentabilní,“ oznámil finanční ředitel společnosti Vitrablok Pavel Moučka s tím, že plyn je momentálně až na třináctinásobku standardní ceny.

A právě to je pro firmu, která se zaměřuje na výrobu skleněných luxferů, jež vyváží do celého světa, zásadní problém. Plyn je totiž jejím hlavním zdrojem energie k tavení skla.

„Proto jsme přistoupili k tomuto opatření. Věřím, že za měsíc se k výrobě vrátíme, protože na další kvartál, tedy duben, květen, červen a i část července, už máme energie nakoupené za ceny, které jsou pro nás příznivé,“ vysvětlil Moučka.

Společnost v Duchcově zaměstnává 250 lidí, kteří se ale prý o práci bát nemusejí. „Propouštět neplánujeme, chceme si lidi udržet. Počítáme s tím, že výrobu po měsíci plně obnovíme,“ podotkl ředitel s tím, že odstávka se týká jen části pracovníků.

Někteří si nyní vyberou dovolenou a jiní dostanou náhradní práci. V provozech, kde se tvárnice dál zpracovávají, jako je například balení či zušlechťování, se totiž pracuje dál.

„Na další kvartál jsme zajištění. Co bude za pět měsíců, to dnes bohužel nedokážu říct. Při stávajících cenách plynu by se ale vyrábět nedalo, za to je naše tvárnice neprodejná,“ dodal Moučka k situaci.

Porcelánka z Dubí: Čekáme na zázrak

Problémy s vysokými cenami plynu trápí i další podniky v Ústeckém kraji. Přerušení výroby zvažuje i porcelánka v Dubí.

„Na březen a duben jsme si na burze zafixovali cenu 70 eur za megawatthodinu (MWh), jenže na květen zafixovaní nejsme a spotová cena se pohybuje kolem 217 eur. Pokud se nestane zázrak a cena neklesne, museli bychom výrobu asi odstavit,“ připustil Vladimír Feix mladší, ředitel firmy Český porcelán Dubí.

Výrobní pauza by se podle něj týkala všech pracovníků dubského i duchcovského závodu, tedy 220 lidí. „Nejspíš by dostali celozávodní dovolenou. My ale pořád doufáme, že se to nějak vyřeší,“ řekl ředitel s tím, že promítnout vyšší ceny energií do cen produktů už není možné.

„Víc už to nejde, zákazníci by to nestrávili. Porcelán není nezbytnou záležitostí jako potraviny nebo třeba benzín. Bez porcelánu se obejdete, takže není jednoduché to do cen výrobků přenést,“ podotkl Feix.

V souvislosti s válkou na Ukrajině navíc jeho firma přišla o zakázku za dva miliony korun, která měla zamířit do Ruska. „Museli jsme ji pozastavit, protože máme obavy, že bychom nedostali zaplaceno. Teď se to snažíme domluvit tak, aby platba přišla předem. Jinak tam zboží nepošleme, abychom o něj nepřišli,“ vysvětlil Feix.

AGC: Prodejní cena energie nepokrývá

Vyšší ceny energií a plynu mají vliv i na výrobu největší sklárny na Teplicku, firmy AGC Flat Glass Czech v Řetenicích, která zaměstnává téměř tisícovku lidí. Přerušení výroby zde ale není na stole.

„V souvislosti s vývojem cen plynu neuvažujeme o jakémkoliv omezování naší výroby. Nicméně současný vývoj cen zemního plynu a elektrické energie negativně ovlivňuje náklady spojené především s provozem tzv. horkých částí výroby, jako jsou například tavicí či ohýbací pece,“ sdělil manažer lidských zdrojů Libor Sehnal.

Při výrobě surového skla jsou podle něj energie významnou položkou v nákladech, která se promítá do jeho konečné ceny. „V tuto chvíli jsou ale ceny energií a zejména plynu tak vysoké, že je prodejní cena nepokrývá,“ připustil Sehnal.