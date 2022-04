Porcelánka v Dubí kvůli drahému plynu dočasně odstaví jednu z pecí

„Plánujeme čtrnáctidenní omezení tunelové pece na výpal hrnků, která má největší spotřebu plynu. Musíme to udělat, protože nám v dubnu končí fixace a v květnu už budeme ve spotových cenách. Spočítali jsme si, že by nám to mělo finančně výrazně pomoci, ušetříme tím miliony korun,“ vysvětlil ředitel porcelánky Vladimír Feix.

Zatímco loni v březnu firma platila za megawatthodinu (MWh) zemního plynu 18 eur, nyní stejné množství stojí asi 100 eur. Měsíčně přitom firma spotřebuje až 1 600 MWh.

„Na podzim jsme si mysleli, že až přijde teplejší období, situace se zlepší a cena plynu půjde dolů. Zatím to tak ale není. Pokud cena neklesne, museli bychom uvažovat i o dalších opatřeních,“ podotkl ředitel.

Čtrnáctidenní odstávka jedné z pecí bude mít dopady na chod celé továrny. „Samozřejmě chceme nechat doma co nejméně lidí, ale protože na tu pec navazují hrnkové linky, i ty budeme muset částečně omezit. Na druhou stranu si chceme připravit do rezervy ouška na hrnky, takže část zaměstnanců převedeme na tuto práci. Někteří pracovníci si pak vyberou loňskou dovolenou,“ sdělil Feix.

Porcelánka se podle něj nyní nachází v kritickém období a vyčerpala už všechny finanční rezervy. „Když jsme v lednu a únoru spadli do spotových cen, všechny tyto peníze jsme použili na zaplacení energií a v podstatě jsme je na stříbrném podnose darovali energetickým firmám. Nyní už nemáme kde brát, proto musíme omezit výrobu, abychom na zakázkách neplatili více, než vyděláme,“ vysvětlil šéf podniku.

Kvůli rostoucím cenám už třikrát zdražili

Rostoucí ceny energií se navíc už několikrát promítly i do cen dubského porcelánu. „Loni jsme zdražovali jednou, letos už dvakrát. Od 1. května navíc zavádíme energetický příplatek, určitou částku za každý kilogram porcelánu, který se připíše ke každé faktuře. To jsme zavedli poprvé v dějinách,“ prozradil Feix s tím, že zákazníkům už to firma oznámila písemně.

„Samozřejmě se to některým nelíbilo, ale ti z Evropy to převážně chápou. V Koreji takové problémy s energiemi nemají, proto jsme to u nich zatím nezavedli. Ale i tam to plánujeme a už jsme je o tom informovali,“ podotkl ředitel.

Ani přes rostoucí ceny ale Českému porcelánu zakázky neubývají. „Stát se to samozřejmě může, ale zatím se to neděje. Na naše snídaňové hrnky, které vyvážíme do Německa, je stále hodně objednávek. Hlavně od loňska, kdy se až sedminásobně zdražila cesta z Asie do Evropy. Do té doby to všichni brali z Číny, ale teď se obracejí na porcelánky v Evropě. Poptávek je dost,“ řekl Feix.