„Na zvířátka čeká venku, ve dne i v noci, mnoho nástrah. V noci ze čtvrtka na pátek se pro malé srnče stal osudným kovový plot, který se mu připletl do cesty. Mládě při snaze plot překonat v něm zůstalo zaklíněné,“ popsal mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
Mostečtí policisté vyvinuli hodně sil, aby mladého sudokopytníka zachránili. Záchrana se podařila a o několikaminutovém zápase se mužům zákona podařilo vyčerpané srnče vyprostit.
„Srnče si chvíli odpočinulo a pokračovalo na jeho cestě, nejspíš za maminkou,“ doplňuje Krieger s tím, že od té doby, co pracuje v Mostě, což už je několik let, se zde něco takového stalo poprvé.