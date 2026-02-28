Trousil špalky i pily. Řidič se zákazem zběsile ujížděl policii polními cestami

Událost se stala uplynulou neděli, policisté o ní informovali až nyní.
Policisté se pick-up rozhodli zastavit během běžného hlídkování, v řidiči totiž díky místní znalosti poznali muže se zákazem řízení. Ten však při pokusu o kontrolu okamžitě šlápl na plyn.
„Následovalo několik minut trvající pronásledování, během kterého řidič nerespektoval pokyny policistů a pokračoval vysokou rychlostí po ulicích i polních cestách, které nejsou určeny pro běžný provoz,“ popsala mluvčí krajské policie Eliška Kubíčková.
Během jízdy se z otevřeného ložného prostoru vozidla uvolnil náklad, a to dvě motorové pily a několik kusů dřevěných polen, které zůstaly rozházené na cestě a kolem ní.
|
Zachránili život mimo svůj rajon. Hlídka oživovala kolabujícího muže 45 minut
„V nepřehledném terénu a přes pole vozidlo policistům ujelo z dohledu. Do pátrání byly okamžitě zapojeny další hlídky. Podezřelého muže i vozidlo se nakonec podařilo policistům vypátrat,“ doplnila mluvčí.
Ukázalo se, že vůz neměl na silnici co dělat. Byl opatřen značkami z jiného, trvale vyřazeného vozidla a k němu patřící registrační značky měly být v depozitu.
„Provedená lustrace také potvrdila, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2026,“ doplnila Kubíčková.
Policisté muže podezírají z maření úředního rozhodnutí, k činu se doznal. V případě uznání viny u soudu mu hrozí až dva roky za mřížemi.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz