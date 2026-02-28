Trousil špalky i pily. Řidič se zákazem zběsile ujížděl policii polními cestami

Polními cestami ujížděl policii u Verneřic na Děčínsku šestatřicetiletý řidič pick-upu. Dupl na plyn ve chvíli, kdy se jej policisté snažili zastavit a zkontrolovat. Během jízdy trousil z korby dřevo i motorové pily. Šofér sice policistům ujel, vzápětí se ho však podařilo vypátrat.

Událost se stala uplynulou neděli, policisté o ní informovali až nyní.

Policisté se pick-up rozhodli zastavit během běžného hlídkování, v řidiči totiž díky místní znalosti poznali muže se zákazem řízení. Ten však při pokusu o kontrolu okamžitě šlápl na plyn.

„Následovalo několik minut trvající pronásledování, během kterého řidič nerespektoval pokyny policistů a pokračoval vysokou rychlostí po ulicích i polních cestách, které nejsou určeny pro běžný provoz,“ popsala mluvčí krajské policie Eliška Kubíčková.

Během jízdy se z otevřeného ložného prostoru vozidla uvolnil náklad, a to dvě motorové pily a několik kusů dřevěných polen, které zůstaly rozházené na cestě a kolem ní.

Zachránili život mimo svůj rajon. Hlídka oživovala kolabujícího muže 45 minut

„V nepřehledném terénu a přes pole vozidlo policistům ujelo z dohledu. Do pátrání byly okamžitě zapojeny další hlídky. Podezřelého muže i vozidlo se nakonec podařilo policistům vypátrat,“ doplnila mluvčí.

Ukázalo se, že vůz neměl na silnici co dělat. Byl opatřen značkami z jiného, trvale vyřazeného vozidla a k němu patřící registrační značky měly být v depozitu.

„Provedená lustrace také potvrdila, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2026,“ doplnila Kubíčková.

Policisté muže podezírají z maření úředního rozhodnutí, k činu se doznal. V případě uznání viny u soudu mu hrozí až dva roky za mřížemi.

