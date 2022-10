Co říct, aby neutekla. Policie ocenila Ústečana, který našel pohřešovanou dívku

Vzhledem k tomu, že dívka trpěla epilepsií a měla sklony k sebepoškozování, byla ihned zařazena do národního systému policie Dítě v ohrožení.

„Vše byla jedna velká náhoda,“ popisuje začátek příběhu Tomáš Balek, který na částečný úvazek pracuje jako terénní sociální pracovník ústeckého Drug-Out Klubu.

V rámci své pracovní náplně se často pohybuje po centru krajského města a monitoruje některé vybrané lokality. Pohřešovaná dívka navíc shodou náhod bydlela v obci, kde se narodil, takže ji znal od vidění.

„V ten den jsem se s kolegou pohyboval za ústeckou cukrárnou Barborka. Zdálo se mi, že vidím v hloučku postávajících lidí známou tvář. Po chvíli mi to nedalo a pomalu jsem se vrátil. Cestou jsem přemýšlel, co mám dívce říct, aby třeba neutekla,“ vzpomíná Balek. To, že se dívka pohřešuje, věděl z médií.

Díky své zkušenosti s terénní prací se s ní snažil navázat kontakt a zjistit, co se stalo a proč utekla. Navrhl jí, že ji buď odveze domů, nebo zavolá policii. „Vybrala si druhou možnost,“ doplňuje.

Dříve, než zavolal policii, si s ním dívka povídala o své složité životní situaci. „Bylo vidět, že se chtěla někomu svěřit a měla potřebu promluvit si,“ doplnil s tím, že o dalším osudu dívky, i vzhledem k jejímu věku, již nic neví.

Pozornost potřebují i pohřešovaní senioři

Ztracená pomněnka je zcela nový společný projekt Policie ČR a Slavie pojišťovny, který má oceňovat ty, kdo pomohou najít pohřešované.

„Nechceme se zaměřovat jen na děti, stejnou pozornost potřebují při pohřešování často i senioři,“ upozornil Jan Rybák, vedoucí odboru pátrání kriminální policie a vyšetřování v Praze. Cílem společného projektu je snaha motivovat veřejnost ke vzájemné pomoci a empatii.

V samotném Ústeckém kraji bývá ročně vyhlášeno až 2 500 pátrání, z toho zhruba 500 po pohřešovaných lidech. Z tohoto počtu musí policie ještě rozlišit, zda případ spadá do kategorie ohrožení na životě.

Podle náměstka krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka se každoročně nedaří dořešit pouze jeden až dva případy, které tak zůstávají i nadále v evidenci pohřešovaných.