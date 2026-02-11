Zubožené zvíře bylo přivázané na krátké šňůře k betonovému bloku mimo obytnou zástavbu, zhruba sto metrů od cesty. Objevil ho náhodný kolemjdoucí, který informoval úřady.
Když na místo přijel zástupce útulku, pes odevzdaně ležel na vlhké dece a vedle něj byla prázdná miska. „Byl vyděšený, dehydrovaný, zesláblý a silně podchlazený. Zpočátku na nás zkoušel vrčet, ale když poznal, že mu nehrozí nebezpečí, uklidnil se,“ popsal situaci Kubalík.
I přes hrozivý stav má Escobar štěstí. Jeho vnitřní orgány nebyly podle Kubalíka trvale poškozeny. „Kdyby promrzl ještě více, mohlo dojít k nevratnému selhání ledvin. Další noc venku by zřejmě nepřežil,“ uvedl vedoucí útulku.
Italský corso pes s průkazem původu
Z prožitých útrap se bude pes v útulku zotavovat týdny. Nyní má nejhorší za sebou, ale péče o něj je náročná. Aby se předešlo zdravotním komplikacím, dostává speciální stravu a minerální doplňky po velmi malých dávkách a je pod veterinárním dohledem. „Krmivo a doplňky po malých dávkách dostává každou hodinu. Čeká ho dlouhá cesta, než nabere svou původní váhu 35 kilogramů. Budeme doufat, že jeho stav nezhorší, ale naopak se bude zlepšovat,“ dodal Kubalík.
Na celém případu je zarážející, že se nejedná o toulavého křížence, ale o čistokrevné plemeno Italský corso pes s průkazem původu. Pořizovací cena takového štěněte se přitom běžně pohybuje v desítkách tisíc korun.
Ještě před měsícem a půl Escobar vážil 34 kilogramů, při nálezu měl odhadem pouhých dvacet. „Pes byl čipovaný, díky čemuž se podařilo rychle zjistit jeho původ,“ zmínil Kubalík. Úřadům se podařilo kontaktovat chovatelku i následnou majitelku, která psa prý předala další osobě do Podbořan. Jak se zvíře ocitlo v takovém stavu, bude nyní současný majitel vysvětlovat kriminalistům.
„Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Pachateli hrozí až pětileté vězení,“ potvrdil tiskový mluvčí lounské policie Jakub Mareš. Obviněn zatím nebyl nikdo.
Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let
Nejde o ojedinělý incident. Loni v listopadu kriminalisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci. Zvíře tam v srpnu našla náhodná kolemjdoucí se svázanýma předníma nohama a čumákem staženým plastovou páskou. Kriminalisté již vyšetřování ukončili s návrhem na podání obžaloby. Státní zástupce o dalším postupu zatím nerozhodl.
Další případ se odehrál v Žatci, kde zuboženého psa objevili kriminalisté v jednom z domů v historickém centru. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela rozhodnout o jeho utracení. Tento případ policie stále šetří.