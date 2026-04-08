„V uplynulých dnech jsme sdělili obvinění dvaatřicetiletému muži z Podbořanska, a sice ze spáchání trestného činu týrání zvířat. V případě uznání viny mu před soudem hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí lounské policie Jakub Mareš.
Další informace, například jaký vztah má stíhaný muž ke zvířeti, sdělit odmítl. Ovšem podle informací iDNES.cz jde o majitele. Zůstává nejasné, proč se ke svému psovi zachoval takto krutým způsobem. Na všem je zarážející také fakt, že se čistokrevná štěňata tohoto plemene prodávají za desítky tisíc korun.
Vychrtlé štěně přežilo jen díky šťastné náhodě. Na opuštěném místě ho objevila náhodná kolemjdoucí, která okamžitě zalarmovala městskou policii. Pes byl přivázaný k betonovému bloku mimo obytnou zástavbu a mimo cesty. K dispozici neměl žádnou potravu.
Štěně za desítky tisíc našli přivázané za městem. Pes už byl na pokraji smrti
Následně putoval do útulku v Jimlíně ve velmi vážném stavu – byl vyhladovělý, dehydrovaný a silně podchlazený.
Díky intenzivní veterinární péči a následnému úsilí ošetřovatelů se uzdravil. „Za měsíc a půl přibral dvanáct kilogramů. Také psychicky se dal do pořádku,“ popsal vedoucí útulku David Kubalík s tím, že po několika týdnech rekonvalescence byl pes připraven na nový domov.
Štěně má už dnes novou šanci. „Ujala se ho rodina, kterou dlouhodobě známe a má s tímto plemenem zkušenosti. Pes bude ještě potřebovat specifickou péči ohledně stravy, protože jeho trávení není úplně v pořádku, ale jinak je v dobré kondici,“ dodal Kubalík.