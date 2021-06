Stovky lidí v Teplicích vzpomínají na zesnulého Roma, protestují proti policii

První účastníci se na místo začali trousit již před 13. hodinou. Policie monitoruje situaci a uzavřela část Nákladní ulice. Zatím je akce poklidná. Podle reportéra MF DNES je na místě minimálně 300 účastníků.

Farář pronesl modlitbu za zemřelého Stanislava Tomáše, dal požehnání v romštině a češtině. Lidé mu tleskali. Poté se na pódiu střídají řečníci. Vyjadřují se nejen k policejnímu zákroku, ale i obecně k tomu, co jim vadí na státu. Dav opakovaně volal „Pojďte nás zabít“.

Jeden z řečníků uvedl: „Jsme taky jenom lidi, máme dvě ruce a dvě nohy, nemáme dvě hlavy. Nejsme draci, ale lidi.“

Další reagovali na to, že média psala, že zemřelý byl narkoman, ptali se: „To není člověk? To není táta? To není syn?“

Akci svolalo občanské sdružení Konexe do Dubské ulice, kde muž zemřel. „Chceme tam udělat náboženské shromáždění. Přivezeme na místo faráře, který tam povede modlitbu za Stanislava Tomáše. Cílem naší akce je vyjádřit smutek a podpořit pozůstalé,“ vysvětlil za občanské sdružení Konexe Miroslav Brož.



Policie stojí za svými lidmi

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) oznámila, že v jednání policistů momentálně nespatřuje trestný čin, a nebude proto ve věci zahajovat úkony trestního řízení.



Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství řekli, že použité donucovací prostředky odpovídaly intenzitě mužova útoku. Pitva zemřelého podle nich neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin. Zemřel na selhání srdce.

Policie proti muži pod vlivem drog zasahovala minulou sobotu. V pondělí se pak na webu začal šířit záznam zákroku.

Je na něm vidět, jak jeden z policistů drží muži nohy a další mu několik minut klečí na krku. Přitom ho nabádají, aby se uklidnil. Muž následně zemřel v přivolané sanitce.

V úterý na místě, kde policisté proti muži zasahovali, vzniklo pietní místo a stovky lidí zde zapalovaly svíčky.