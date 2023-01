Prezidentský kandidát Pavel přijel do Ústí nad Labem, vítalo ho plné náměstí

Lidé na sociálních sítích sdílejí atmosféru z místa. „Udělali jste zde krásnou kulisu,“ poděkoval finalista prezidentské volby 2023 příchozím. „Nečekal jsem, že vás tu bude tolik.“

„Pavel na Hrad, Pavel na Hrad,“ skandují příznivci Petra Pavla na náměstí v Ústí nad Labem. „Beru si to k srdci, ale je potřeba přijít k volbám a hodit to tam, protože bez toho to nepůjde,“ řekl lidem Pavel.

„Takhle generála na Hrad nedostaneme, protože ho umačkáme. Já bych ho navíc taky chtěla ještě doma. Zkusme se posunout a budeme se střídat, ať se neumačkáme, vyzvala s úsměvem Pavlova manželka lidi na náměstí.

Redaktorka, která se akce účastnila potvrdila, že dorazilo několik tisíc lidí. Když podle jejich slov Petr Pavel přicházel přiznal, že ho lidé od návštěvy Ústí odrazovali. Nakonec byl příjemně překvapen a potěšen. Tak velkou účast údajně nečekal.

Pavel dále sdělil svým voličům, že nechce slibovat věci, které nemůže splnit. „Ti lidi z něho byli úplně nadšení, tleskali za každou větou,“ uvedla redaktorka z místa.

Na Facebooku se podle Pavla objevilo, že chce hnát lidi v Česku do války, což sám vyvrátil. V Ústí v úterý řekl, že nechce aby byla válka a má tuhle zemi moc rád. Válka je podle Pavla vždy dílo politiků. Vojáci tu situaci jenom řeší, oni nejsou ti, co rozhodují.