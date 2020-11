Pán je hrdina, napsal k řádění novozélandského teroristy. Dostal podmínku

Osmatřicetiletý muž ze Štětí podle obžaloby loni v březnu do diskuse na webovém serveru navratdoreality.cz pod článek s titulkem „Vystřílená mešita“, který obsahoval i video z novozélandského teroristického útoku, vložil příspěvek ve znění: „Ten pán je hrdina. Řekl bych, že viděl film Rampage. Rozhodně doporučuju zhlédnout, bude se vám to líbit.“

Hlavní postavou zmíněného snímku je třiadvacetiletý muž, jenž se jednoho dne rozhodne vyrazit do města vybavený samopaly či výbušninami připravený zlikvidovat každého, koho potká.



„Příspěvek byl veřejně přístupný všem uživatelům internetu a vyjadřoval pochvalu Brentonu Tarrantovi,“ uvedl žalobce Martin Bílý z pražského vrchního státního zastupitelství, které případ dozoruje. Turczyna obžaloval z podpory a propagace terorismu s trestní sazbou od pěti do patnácti let.



„Trest v rovině základní trestní sazby by byl nepřiměřeně přísný,“ uvedl soudce Roman Felzmann. Senát sáhl k mimořádnému snížení trestní sazby. Turczynovi uložil 30měsíční trest s podmíněným odkladem na tři roky. Muž má zároveň poslat 10,5 tisíce korun na pomoc obětem trestných činů.

Právě prohlášení viny a zavázání se k uhrazení této částky ze strany obžalovaného považoval soud za polehčující okolnost pro snížení sazby.

Brenton Tarrant Devětadvacetiletý Brenton Tarrant loni na jaře v novozélandském městě Christchurch v době pátečních modliteb v mešitě a muslimském centru zavraždil celkem 51 lidí. Dalších 49 zranil.

Dostal za to doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Svoje řádění dokonce živě vysílal na internetu prostřednictvím kamery, kterou měl připevněnou na helmě.

„Chci plně přiznat svoji vinu. Zamýšlel jsem ten příspěvek jinak, ale vyzněl, jak vyzněl. Zpátky už to vzít nemůžu. Je mi to moc líto, stydím se za to,“ uvedl Turczyn před trestním senátem poté, co se dnes rozhodl prohlásit vinu.

Verdikt nicméně není pravomocný. Zatímco státní zástupce se práva na odvolání vzdal, obhajoba si ještě ponechala lhůtu.

Státní zástupce se s Turczynem pokusil už minulý měsíc uzavřít dohodu o vině a trestu. Navrhl odnětí svobody právě ve výši 2,5 let s podmíněným odkladem na tři roky, když muž pošle 10,5 tisíce korun na pomoc obětem trestných činů. Turczyn to označil za neadekvátní.

Soudu zároveň napsal, že souhlasí s popisem skutku. Trval ale na tom, že skutek nebyl trestný čin, že nepodporoval teroristu.

Na začátku pátečního soudního jednání ale advokát Turczyna uvedl, že došlo k přehodnocení a že by jeho klient rád prohlásil vinu včetně souhlasu s právní kvalifikací.

Případů schvalování Tarrantova činu na internetu se v Česku objevilo daleko víc. Pachatelé odcházejí od soudů s podmínkami.

U ústeckého krajského soudu už leží další obžaloba za totožnou trestnou činnost.