Policisté pět dní prohledávali dům roky pohřešované ženy. Zajistili stopy

„Kriminalisté v noci ukončili provádění policejních úkonů v rodinném domě na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání. Vyšetřování nově získaných informací k trestní věci spáchané v minulosti bude nadále pokračovat na jiných místech,“ sdělila policie na svém twitteru.



Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Kriminalisté dnes v noci ukončili provádění policejních úkonů v rodinném domě na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání. Vyšetřování nově získaných informací k trestní věci spáchané v minulosti bude nadále pokračovat na jiných místech. 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Na místě od pondělí 10. srpna do páteční nočních hodin pracoval elitní útvar policejního prezidia - tým Tempus. Každý den se z domu a pozemku, který hlídali policisté v uniformách, aby se tam nikdo nepovolaný nedostal, ozývaly zvuky kopání, vrtání a řezání.



Kriminalisté prozkoumali samotný rodinný domek, dvůr a přístavky na něm, zahradu a předzahrádku před domem. Podle místních hledali i na sousedním pozemku, kde mají být staré sklepy.

Do pátrací akce se zapojili i hasiči z Hlučína se svou technikou. Po celou dobu tam pracovali i psovodi se speciálně vycvičenými psy. Na spolupráci se podíleli i policisté z Ústeckého kraje.



Celou dobu byl v domě i manžel nezvěstné, který s ní byl v osudnou noc na 3. února 2013 doma a později její zmizení nahlásil. Každý večer ale odjížděl a policie dům zapečetila a hlídala. V souvislosti s pátrací akcí nikoho neobvinila.

Co přesně se první únorový víkend před sedmi lety v přízemním domku stalo a kam se žena poděla, tak zatím stále zůstává záhadou. Jisté je dosud pouze to, že jejího manžela před časem soud potrestal podmínkou za to, že ji fyzicky a psychicky týral. Policie na případu pracuje dál. „Vyšetřování nově získaných informací k trestní věci spáchané v minulosti bude nadále pokračovat na jiných místech,“ dodala police.

Policie v domě pátrala od 10. srpna: