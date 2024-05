Parkování zdarma v Teplicích za měsíc skončí, placených míst přibude

„Pracujeme na registračním webu, aby na naší straně všechno fungovalo. Tento web by měl mít velmi intuitivní návod, aby lidé byli v co nejlepší možné míře motivováni udělat si registraci pro parkovací stání on-line z pohodlí svého domova nebo přes mobilní telefon. Snažíme se, aby byl systém pro občany co nejvíce pohodlný a aby jich jen minimum bylo nuceno vyřizovat si registraci na úřadu,“ říká náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Odkaz na registrační systém pro rezidenty a abonenty najdou zájemci na webu města. Zakoupeným parkovacím oprávněním bude možné rovnou nahradit starou parkovací kartu ve vozidle.

Hlavní změnou oproti původnímu systému bude to, že již nepůjde zarezervovat konkrétní parkovací místo. Nově vydaná oprávnění totiž zajistí parkování v celých vymezených zónách.

Teplicím letos způsobil problémy nedokonalý software v městské hromadné dopravě, něco podobného by se však u placeného parkování stát nemělo. „Stát se sice vždycky může cokoliv, ale protože systém parkování je obdobný, který společnost Intego provozuje i jinde, opravdu neočekávám, že by mělo dojít k nějakým větším komplikacím. Navíc bude dostatečný časový prostor více než tří týdnů, aby si lidé parkování zarezervovali. Také je tu alternativa fyzické registrace přímo na úřadu,“ podotýká Hanza.

Zavedením nového systému dochází také k výraznému rozšíření placených parkovacích míst. Z původních téměř šesti set se jejich počet zvýší na dva tisíce. Tím by se měl zajistit dostatek možností odstavení vozidla jak pro rezidenty, tak i pro návštěvníky města.

Systém s sebou přinese změny nejen pro řidiče, ale i pro provozovatele. Dříve totiž město parkovací místa provozovateli pronajímalo a dostávalo paušální platbu nájemného. Tržba z parkování šla provozovateli. Nyní půjde tržba městu a provozovatel bude jako smluvní partner dostávat peníze čistě za správu a údržbu parkovacích automatů a provoz systému.

Novinky ohledně parkování měly původně začít platit už od začátku roku. Společnost, která loni vyhrála výběrové řízení, si to však nakonec rozmyslela a smlouvu nepodepsala. V centru Teplic pak řidiči půl roku parkovali zdarma. „Můžeme to brát tak, že je to ušlý zisk pro město, ale na druhé straně je to zároveň uspořený výdaj pro občany,“ komentuje náměstek primátora.

V nejvytíženější zóně v centru návštěvníci za hodinové stání zaplatí 20 korun, v méně vytížených oblastech pak 10 korun.

Rezidenti za celoroční parkování prvního vozidla v jedné ze tří zón, do kterých je střed města rozčleněn, zaplatí 800 korun. Roční parkování prvního vozidla na území všech tří zón rezidenty vyjde na dva tisíce korun. Za druhé a každé další parkovací oprávnění zaplatí pětinásobek základní ceny.

Roční parkovací oprávnění pro abonenty vyjde na šest tisíc korun v jedné ze tří zón a na deset tisíc korun na území všech tří zón. Za druhé a každé další parkovací oprávnění abonenti zaplatí dvojnásobek základní ceny.

Podrobné informace k parkování ve městě najdou zájemci na webu Teplic.