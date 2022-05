Ústí chce řešit potíže s parkováním, hodlá zapojit i soukromé investory

Jedním z aktuálně řešených problematických míst je třeba sídliště Skalka, kde má Dopravní fakulta ČVUT do půl roku připravit studii parkování v ulici V Klidu. Rada města na to uvolnila 400 tisíc korun.

„Vypracují návrh optimálních dopravních opatření. Jedna varianta bude znamenat taková opatření, která nebudou nákladná, druhá budou náročnější,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

S parkováním jsou potíže v celém městě. Magistrát nejprve zdražil stání v centru města, aby lidé nechávali své vozy v parkovacích domech. Letos zavedl i rezidentní parkování v části Klíše vymezené modrými pruhy. Rezidenti tam musí platit za první auto 1 200 korun na rok, druhé a třetí vyjdou dráž.

Lidé se ovšem začali bouřit, protože se problémy přesunuly do ulic v okolí. Dnes je tak například velký problém zaparkovat u EUC kliniky a lékařů v okolí.

Na sídlišti Skalka město s modrými pruhy nepočítá. „Zde by mohlo být řešením, že by se auta stavěla šikmo. Ve hře možná jsou fialové čáry, aby sem měli trvalý přístup jen lidé žijící na sídlišti. Varianta je, že příjezd by byl na čipy, nebo by tu byly vstupní kamery nebo parkovací automaty na SPZ vozidla,“ přiblížil primátor Petr Nedvědický (ANO).

Na dalších sídlištích by mohly potíže řešit parkovací domy. „Máme vytipováno několik míst, kde by to bylo možné. Projektovat do šuplíku ale nebudeme, je důležité, aby to někdo postavil. Skutečně proto otevíráme diskusi s možnými investory, zda by nechtěli využít místa, jež jsou k tomu určená územním plánem, a postavit parkoviště formou PPP projektu. Jednáme i s investorem, který má postavit parkovací dům v Masarykově nemocnici,“ řekl primátor.

Město je podle něj připraveno pozemky pro výstavbu investorům nabídnout. A nemusí jít pouze o parkoviště. „Když někdo přijde s žádostí, že by tam chtěl něco pro město postavit, jsme připraveni to podpořit. Třeba kdyby chtěl někdo postavit bydlení pro Ústečany na místě po zbořených domech v ulici Na Nivách, velmi bychom to přivítali,“ poznamenal Nedvědický.

Nových 125 parkovacích míst

Se vznikem nové parkovací plochy počítá i obvodní radnice na Severní Terase. Měla by vzniknout u nákupního střediska Cíl. Projekt na to má obvod v šuplíku už řadu let. Město teď vyřešilo příjezdovou cestu Švestkovou ulicí, což dosud stavbě bránilo, a tento týden chce obvod situaci na magistrátu dořešit.

„Pak už půjde jen o to, vyhlásit záměr pronájmu této parkovací plochy. Pokud se někdo přihlásí, vyřešíme opravu střechy našich městských garáží a na ploše by vzniklo 125 parkovacích míst,“ řekl starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský (ANO).

Plochu by měl investor pronajatou až 30 let a v této době by příjem z parkovného byl jeho ziskem, aby se mu investice vrátila. Po této době parkoviště musí radnici vrátit.

Není to první takový projekt, investor již v minulosti postavil takové parkoviště ve Větrné ulici. „V červnu nám ho předá, získáme 74 placených parkovacích míst. Pro obyvatele, kteří zde parkují, se změní jen nájemní smlouvy. A my budeme mít z parkování příjem,“ dodal starosta.