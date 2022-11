Po letech odkladů má začít oprava muzea v Krupce, otevřít musí za dva roky

Cílem oprav je vrátit budově, jejíž původ sahá do 2. poloviny 15. století, historický ráz. Muzeum totiž patří k nejvýznamnějším stavbám v Krupce. „Nyní se podařilo získat nový grant a doufám, že to bude top,“ řekla Jana Ličková, ředitelka teplického muzea, pod které to v Krupce spadá.

Odhadované náklady na rekonstrukci budovy v historické části města v Husitské ulici jsou prozatím 34,3 milionu korun. Při rekonstrukci se dům dočká například opravy krovu včetně nové střechy, která bude jako v minulosti sedlová. Vyměněna budou okna, opravena fasáda, restaurovány kamenné prvky portálu dveří a oken.

Sanován musí být sklep, upraveny takzvané anglické dvorky a zavedena nová elektroinstalace. Dojde k vytvoření vstupních prostor s recepcí a bezbariérového přístupu pomocí vysokozdvižné plošiny.

„Oprava však zatím nezačala. Máme velké problémy s architektem, dodavatelem i projektantem. Každopádně máme povinnost otevřít muzeum do konce roku 2024, jinak bychom přišli o dotaci,“ řekl náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Krupka je centrem hornické krajiny, jež je součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Muzeum bylo vždy známé hlavně solidní sbírkou cenných minerálů, které se po staletí těžily a dál nacházejí v oblasti. Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge tvoří 22 oblastí, 17 je v Sasku.