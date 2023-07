Rány do obličeje i šlapání po hlavě. Za napadení hostů dostal vyhazovač podmínku

S pětiletou podmínkou odešel v pondělí od okresního soudu v Lounech Vilém Strauss za incident z loňského října. Jako vyhazovač baru v centru Loun napadl krátce před půlnocí dva hosty.

Podle obžaloby útoku předcházela hádka mezi obžalovaným a poškozenými. Spor venku před podnikem vygradoval fyzickým napadením, kdy Strauss oba muže nejprve udeřil pěstí do obličeje a poté, co upadli na zem, pokračoval v útoku. „Jednoho poškozeného nejméně jednou kopl do hlavy a druhému poškozenému nejméně dvakrát šlápl na hlavu,“ stojí v obžalobě.

Během šarvátky oba muži utrpěli zranění, která si vyžádala několikatýdenní léčení. Šlo o zlomeniny v oblasti čelisti a poškození chrupu. Za přečiny ublížení na zdraví, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví Straussovi hrozilo až desetileté vězení. Oba muži požadovali odškodnění ve výši několik desítek tisíc korun.

Pobytu ve vězení se nakonec Strauss vyhnul. Před soudem prohlásil vinu, nemuselo tak probíhat dokazování. „Je pravda, co je uvedeno v obžalobě. Chci to mít už za sebou,“ uvedl před soudem Strauss.

Napadeným mužům se omluvil a uhradil náhradu škody jak poškozeným, tak zdravotním pojišťovnám. Státní zástupce to uznal jako polehčující okolnosti a navrhl alternativní trest – tři roky vězení s podmíněným odkladem na dobu pěti let. Soudní senát se s návrhem ztotožnil. Rozsudek je pravomocný.

Podle Straussových slov ale oba poškození muži potyčku vyprovokovali. „Pánové by si měli uvědomit, že by neměli vyvolávat konflikty. Ten večer napadali ostatní hosty, obtěžovali dívky. Když do podniku přišli a viděli mě, pěstí se bouchli do dlaně a řekli, že dneska uvidím. Problémy s nimi byly už dřív,“ popsal události před konfliktem Strauss. Ten měl už v minulosti několik problémů se zákonem a u soudu tak nebyl poprvé.