Procházky podél Ohře zpestří Lososí stezka, v budoucnu spojí několik obcí

Stezku vybudovala obec ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří.

„Informace jsme doplnili o kvízy, aby byla stezka zábavná i pro děti. Obci jsme pomohli s přípravou naučných tabulí,“ uvedl ředitel destinační agentury Lukáš Pichlík. Součástí vybavení stezky jsou také odpočinková místa s lavičkami.

Název stezky odkazuje jednak na znak obce Obora, v němž nad modrým pruhem jako symbolem řeky vyskakuje losos, jednak na samotnou Ohři. Výraz „lososí řeka“ totiž vychází ze starého keltského pojmenování Agara.

Do budoucna by měla naučná Lososí stezka propojit Louny a celkem čtyři obce, které leží dál po proudu řeky – Černčice, Vršovice, Oboru a pokračovat by měla dál na Počedělice.

Podle starostky obce Obora Marie Dvořákové by nemělo jít o budování žádných asfaltových cest, ale jen o využití stávajících cest a pěšin podél řeky.

„Dohodli jsme se, že naše místní stezky propojíme. Město Louny a obec Černčice už s tím začaly,“ zmínila starostka.