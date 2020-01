V teplických Proseticích bude obchodní centrum, podle některých není třeba

18:20

Až pětatřicet nových pracovních míst by mělo vzniknout v obchodním centru, které chce v teplické čtvrti Prosetice postavit společnost Intercora. Na nevyužívaném a zarostlém pozemku mezi panelovými domy by měl do konce příštího roku vyrůst supermarket Billa a další tři menší obchody.