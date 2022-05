Vypínají eskalátory i okrádají. Dětské party terorizují obchodní centrum

„Jedná se převážně o Romy, partičky až deseti dětí ve věku zhruba od osmi do šestnácti let. Jsou mezi nimi i dívky. Dělají nepořádek, jsou hluční a pořád vypínají eskalátory. Když jim člověk něco řekne, tak mu nadávají. Nemám vyloženě strach, ale je to nepříjemné,“ sdělila MF DNES pod podmínkou anonymity jedna z prodavaček.

„Každý den odpoledne, kolem páté šesté hodiny, se tu sejde skupina nepřizpůsobivých. Řvou, dělají bordel a jsou drzí na prodavače. Člověk, který chce jít na kafe nebo do kina, se tu opravdu necítí moc dobře,“ uvedl i pan Josef, jeden z nakupujících.

Situace se podle něj částečně zlepšila díky teplému počasí, kdy party mladistvých raději zůstávají venku a pohybují se v nejbližším okolí obchodního centra. Přesto však problémy přetrvávají.

„Děje se to denně. Pořvávají, zpívají tu ty svoje písně, je to jako v cirkusu. Jeden mladík si dokonce nedávno stáhl kalhoty a ukázal na nás holý zadek. Další nám pak sprostě nadávali. Ten slovník bych vám nepřála slyšet,“ zmínila další z prodavaček, která v centru pracuje.

Situaci už několik měsíců sledují i policisté, kteří do Fora pravidelně chodí v rámci obchůzkové i hlídkové činnosti, a to dokonce i v civilu.

„Jsme v úzkém kontaktu s vedením obchodního centra a problematiku shlukujících se mladých lidí, kteří bohužel svůj volný čas tráví vystáváním v prostorách OC nebo v jeho blízkosti, řešíme,“ poznamenala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle ní policisté v minulosti řešili i několik případů, kdy se mladí lidé mezi sebou nejen slovně, ale i fyzicky napadli. „Jedná se pro policisty o již známé tváře, které jsme v minulosti řešili. Většina z nich ovšem nedovršila 15 let, tudíž není trestně odpovědná,“ doplnila Hyšplerová. V současnosti prý policisté i díky zintenzivnění hlídek na místě žádný podobný případ nezaznamenali.

Prodavačka: Smějí se nám, že jsme v práci

Že se situace částečně zlepšila potvrzuje, i Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie. „Víme, že se tam pohybovaly podobné skupinky mladíků, ale to už je několik měsíců zpátky. V té době jsme tam dělali akce v okolí, na Kostelní náměstí a okolí jsme nasadili hlídku. V poslední době jsme tam ale nezasahovali, zřejmě si to už ochranka vyřešila sama,“ nastínil.

Podle další z prodavaček ale problém rozhodně nezmizel. „Děje se to pořád. Ty děti jsou nevychované a nemají žádný respekt. Smějí se nám, že jsme v práci, zatímco oni makat nemusejí. Místní ochranka jen dělá, že to nevidí,“ zmínila nazlobená prodavačka.

S dotazy týkajících se zmíněné problematiky redakce oslovila i vedení OC Forum, avšak do uzávěrky tohoto vydání odpovědi nepřišly.

S podobnými problémy jako v Ústí se před časem potýkali i v mosteckém Centralu. Tam se jim ale situaci povedlo vyřešit navýšením nákladů na ostrahu. „Posílili jsme ochranku na dvojnásobek a podařilo se nám tyto skupinky mladíků vypudit. Dnes už je tu zcela bezpečno,“ popsal Martin Malý, marketingový manažer centra.

Most: Z obchodního centra se přesunuli ven

Podle ředitele mostecké městské policie Jaroslava Hrvola se nyní excesy dějí hlavně v okolí obchodního centra. „Do okolí Centralu jezdíme jednou až dvakrát denně. Mladí tam dělají nepořádek, odhazují odpadky, jsou hluční. Dochází tu k drobným loupežím, hlavně co se týče oblečení, peněz a mobilů. K takovým situacím už ale voláme policii,“ podotkl s tím, že občas dojde i k napadení mezi nezletilými.

To potvrzuje i mluvčí mostecké policie Václav Krieger. Podle něj se partičky mladistvých v místě shlukují zejména kvůli volnému přístupu k internetu, který zde prostřednictvím wi-fi zdarma poskytuje provozovatel obchodního centra.

„Trestná činnost v tomto místě je zejména majetkového charakteru, avšak nijak výrazně nepřevyšuje trestnou činnost v ostatních lokalitách Mostu. Ojediněle evidujeme případy fyzického nebo slovního napadení, kteří páchají trestně neodpovědné osoby,“ přiblížil.

Právě s fyzickým násilím má zkušenost i jedna z žen, která v úterý v Centralu nakupovala. „Před dvěma lety mi tady napadli dceru s její kamarádkou. Přímo u vchodu je obestoupila skupinka mladých Romů a chtěli po nich peníze a mobil. Naštěstí vyvázly. Od té doby už sem radši moc nechodíme,“ řekla.