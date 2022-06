Noc kostelů se blíží. Trmice lákají na raritu, Konojedy na otevření krypty

7:14

Nahlédnout do kostelních sakristií, klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat do věží či naopak sestoupit do starobylých krypt mohou zájemci v pátek na řadě míst v Ústeckém kraji při akci Noc kostelů. V rámci republiky se letos koná už počtrnácté, na severu Čech jde o 13. ročník.