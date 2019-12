Litoměřickou nemocnici má Krajská zdravotní převzít už příští rok v létě

„Schválení memoranda ukazuje, že zastupitelé bez rozdílu stran mají zájem na tom, aby krajské zdravotnictví fungovalo. Myslím, že je to dobré rozhodnutí. Litoměřická nemocnice má dobrou pověst a zapadne do soukolí Krajské zdravotní (KZ),“ uvedl krátce po schválení hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Podle litoměřického starosty Ladislava Chlupáče (ODS) bude memorandum podepsáno do konce roku.

„Jsme dobrá nevěsta, nemocnice je v dobré kondici. Kdybychom jednali v momentě problémů nemocnice, bylo by to špatně,“ řekl Chlupáč, podle kterého převod bude hotový už příští rok v létě.

Kvalitu nemocnice ocenilo i nové hodnocení společnosti HealthCare Institute za rok 2019, v němž získala první místo v krajském žebříčku v kategorii hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců.

Pro doplnění, od ambulantních pacientů získala zlato chomutovská nemocnice a kadaňská má zase bronz v celorepublikovém hodnocení finančního zdraví.

Termín převzetí litoměřické nemocnice do konce prvního pololetí příštího roku potvrdil i hejtman.

„Myslím, že je to velmi reálné, v podstatě jsme domluveni. Cena zatím dohodnutá není, musí být nejprve vypracován posudek, ale dohodnuté už je, že kraj bude nemocnici splácet osm let,“ sdělil Bubeníček.

Hejtman připomněl, že by to neměl být problém, protože příští rok kraj naposledy zaplatí 80 milionů korun jako penále za chyby v projektech ROP Severozápad.

Litoměřice o změně vlastníka nemocnice uvažují už delší dobu kvůli rostoucím investicím. To se ale nelíbilo zaměstnancům ani obyvatelům a po řadě protestů se nakonec v listopadu konalo referendum.

V něm se hlasující vyslovili, že nemocnice má zůstat ve správě města, kraje či státu a nesmí být prodána soukromému subjektu. Alena Rožcová z petičního výboru řekla, že mnozí lidé by si přáli, aby nemocnice byla i nadále spíše ve správě města. „Nebudeme ale činit nic proti schválení memoranda,“ poznamenala Rožcová.

Z memoranda mimo jiné vyplývá, že kraj nebude smět nemocnici po koupi od města sám na nikoho převést a při případném prodeji by ji musel nabídnout přednostně městu.

„Je to rozumná podmínka. Nás ani nenapadlo, že by se KZ měla někam převádět nebo někomu prodávat. Z pohledu Litoměřic je to ale dobrý obranný prvek, kdyby náhodou budoucí zastupitelstvo chtělo s KZ něco dělat,“ zmínil Bubeníček.

Prvního května protestovalo proti prodeji akcií nemocnice několik stovek lidí:

VIDEO: V Litoměřicích protestovali proti prodeji městské nemocnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kraj schválil také finanční podporu oceněné kadaňské nemocnici a zastupitelé poslali 4,5 milionu korun i rumburské nemocnici, která je v konkurzu, aby konkurzní správkyně měla finance na platy zaměstnanců do konce ledna, než se rozhodne o tom, jaká bude další budoucnost zařízení.

„Pokud by peníze neměla, musela by k 1. lednu ukončit smlouvy,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).

I v tomto případě je ve hře možné začlenění do KZ, jak vše skončí, ale bude záviset na dohodě správkyně, věřitelů, případných dalších zájemců o špitál a rozhodnutí soudu.