Dopravním podnikům v kraji scházejí nemocní řidiči, spoje ale zatím rušit nemusí

„Momentálně nám chybí 22 řidičů z celkových 83. Zatím ale jezdíme podle jízdního řádu. Na linkách využíváme různé dohodáře, důchodce a podobně. Navíc se nám ti nemocní řidiči postupně vracejí do práce,“ říká ředitel dopravního podniku Bohumil Bárta.

Vedení podniku situaci pravidelně konzultuje s magistrátem. „Pakliže by nastala nějaká kritická situace, jsme schopní to překlopit do úsporného režimu. V tuto chvíli to ale nehrozí. Navíc jsou od pondělí v Děčíně jarní prázdniny, tím se snad situace trochu uklidní,“ věří ředitel.

Chybějící dílenští pracovníci podle něj nejsou závažným problémem. „Vzhledem k tomu, že máme relativně nový vozový park, si s tím poradíme,“ ujišťuje.

Nemocné řidiče hlásí i dopravní podniky z dalších měst v Ústeckém kraji. Například v Teplicích, kde městskou hromadnou dopravu provozuje společnost Arriva City, chybělo na začátku týdne zhruba 20 řidičů z celkových 170.

„Nějaké nemocné máme, ale zatím to zvládáme bez problémů. Aktuálně omezování spojů nehrozí, ale zítra může být všechno jinak,“ podotýká jednatel společnosti Petr Havlík s tím, že se situace každým dnem vyvíjí.

Ještě lépe jsou na tom momentálně v Ústí nad Labem. „Aktuálně evidujeme 15 řidičů v pracovní neschopnosti z celkového počtu 263 řidičů,“ říká mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.