Otrokáři lákali na lepší život, pak nutili k prostituci. Hrozí jim až 12 let

„Pět obviněných vyhledávalo Čechy ze slabých sociálních a majetkových poměrů v tísnivé životní situaci, hledající lépe placenou práci v zahraničí. Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné, kteří by je mohli postrádat,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

„Obvinění podle našich závěrů měli úmysl této situace zneužít a nabýt vlastního prospěchu pod příslibem poskytnutí ubytování, práce a velkého finančního výdělku v okolí britského města Nottingham,“ doplnil Ibehej s tím, že organizovaná skupina takto měla fungovat minimálně od roku 2019.

Obvinění podle kriminalistů dopravili do Británie minimálně šest lidí (čtyři muže a dvě ženy), kteří byli s ohledem na neznalost tamního prostředí a cizího jazyka následně na pachatelích zcela závislí.

„Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům. Ženy nutili k provozování prostituce, kdy poskytování sexuálních služeb dokonce nabízeli na internetu,“ shrnul Ibehej.

Na případu s krycím názvem Zbojník policisté NCOZ spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými kolegy z Nottinghamshire Police.

Pětici obviněných vyšetřovatelé viní z obchodování s lidmi a kuplířství. Třem hrozí tresty od pěti do dvanácti let, dvěma pak od dvou do deseti let.

„Šestá osoba je stíhána v souvislosti s ovlivňováním vyšetřování tohoto případu pro trestné činy maření spravedlnosti a také nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Této osobě hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal Ibehej s tím, že jeden z obviněných je ve vazbě.