Povodeň zasáhla desítky domů, na Děčínsku se dávají do úklidu

„Voda se konečně vrátila do potoka, počítáme škody a začínáme s úklidem. Povodeň zasáhla třicet až padesát nemovitostí, v některých domácnostech bylo tři čtvrtě metru vody. Mobilizujeme proto všechny ruce a nohy a pomáháme lidem uklízet,“ popsal pro iDNES.cz v neděli krátce po deváté ráno starosta Dolní Poustevny Robert Holec. V tu chvíli zrovna z hmotných rezerv vyzvedával kolečka, lopaty a košťata.

V obci, kde žije 1 700 obyvatel, voda spláchla zhruba stometrový úsek na pravé i levé straně Lučního potoka. Podle starosty se během hodiny jeho hladila zvedla o tři metry, protože napršelo 130 milimetrů na metr čtvereční. Dolní Poustevna nemusela být evakuována, lidé přečkali noc v prvních patrech domů. Ti, kteří byli na chalupách, odjeli.

„Máme tu sto dobrovolných hasičů, kteří nám pomáhají odčerpávat vodu z domovů a sklepů. Je to velká pomoc a já za ni moc děkuju,“ dodal Holec.

Pokud by chtěl přijet pomoci místním i někdo jiný, je dle starosty vítán a do obce se dostane. „Scházíme se u místní hasičárny v ulici U Letadla 404, odtud si jednotky dobrovolných hasičů rozdělují lidi dle potřeby,“ dodal Holec.

Zatopený dům měl v obci i Marek Bureš. Hladina potoka, s nímž dům bezprostředně sousedí, během chvilky přetekla, voda mu zatopila sklep do výšky až dvou metrů.

„Šlo to rychle. Zatímco v roce 2010 při podobných záplavách voda stoupala postupně, teď to byl fofr,“ řekl Bureš iDNES.cz.

Přitom v půl osmé večer se zdálo, že voda už ustupuje. „Přivezli jsme k domu nějaké pytle s pískem. Sotva jsme je vyložili, už jsme s autem museli odjet, během pěti minut se to sem znovu valilo,“ dodal.

Přestože záběry vodou zasaženého domu budí respekt, do přízemních bytů se voda zřejmě nedostala. „Vypadá to, že je voda skutečně jen ve sklepě,“ dodal Bureš.

Ranní záběry, kdy se voda vrátila zpět do koryta potoka, pak ukazují, že živel zanechal spoušť i na přilehlé komunikaci. „Je to tady samá díra. Je to síla. Čeká nás teď hodně práce.“

Dolní Poustevna

Evakuace obyvatel u České Lípy

Postižených obcí je na severu Čech ale více. Velká voda v sobotu a v noci na neděli trápila část Ústeckého, ale i Libereckého kraje.

Ještě v noci kvůli povodni museli hasiči evakuovat obyvatele v Písečné a Dobranově u České Lípy. Pryč musely také děti z táboru v Mníšku nebo lidé z kempu u obce Svitava na Českolipsku (více čtěte zde).

Ani neděle nemusí být zcela klidná. Meteorologové vydali výstrahu před povodní pro malou část jižních a severních Čech. Platí do 12:00.

Ještě před 10. hodinou byla Svitávka v Zákupech na nejvyšším povodňovém stupni a hladina v ní stále stoupala. V jižních Čechách třetího povodňového stupně dosahovala Otava v Sušici a Rejštejně.

Do 15:00 pak varují meteorologové před silnějšími bouřkami v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a části Zlínského kraje.