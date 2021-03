Kryt jim sloužil jako sklad, po nehodě s vodou v něm udělali expozici

Expozice se nachází v bývalém krytu civilní obrany v Havlíčkově ulici. Ten členové muzea využívají již deset let. Doposud prostory sloužily jako klubovna, sklad a dílny. Nyní se z nich stává výstavní prostor. S rekonstrukcí začali členové muzea před několika měsíci.

„Základním rozhodnutím, proč se pustit do kompletní obnovy, bylo nešťastné vytopení krytu. Po ‚potopě‘ jsme museli vše uklízet, stěhovat a přitom jsme se rozhodli směřovat prostory krytu jako expoziční,“ uvedl předseda muzea Jiří Piramovský.



Výstava je rozdělena do několika bloků a návštěvníky provede obdobím Československé republiky v letech 1918–1938. „Expozice budou zaměřeny na legie během 1. světové války, vznik ČSR, život v první republice, československou armádu, na náš pěší pluk č. 46, stráž obrany státu, události na hranicích v roce 1938, mnichovskou dohodu a na řadu dalších. V krytu jsme vytvořili i malou napodobeninu světnice pěšího pluku č. 46,“ popsal Piramovský.

K vidění budou stovky exponátů, které členové během 20 let činnosti nastřádali. Největším je protitanková střílna do pěchotního srubu. „Tuto střílnu jsme získali z francouzského přístavu St. Nazaire, kam byla převezena německou armádou z Československa během 2. světové války. My jsme ji přivezli zpět a zrekonstruovali,“ upozornil Piramovský.

Rekonstrukce pevností

Návštěvníci také uvidí dobové fotografie a dokumenty, které se týkají konkrétních lidí. Dále ukázku uniforem, výstroje a zbraní. „Hodně pro nás znamenají fotografie a dokumenty strážmistra Václava Staňka, který padl v roce 1938 na Brandově. Ceníme si sbírky fotografií pevností a vojáků pěšího pluku č. 46,“ dodal Piramovský.

Rekonstrukce krytu a práce na výstavní expozici finišují. K otevření dojde, jakmile to dovolí epidemiologická situace. Expozici muzeum cílí především na děti a studenty, ve vybrané termíny si ji však bude moci prohlédnout i široká veřejnost.

Kromě toho členové muzea pokračují v obnově pevnostní linie a rekonstrukci pevností na Chomutovsku a Kadaňsku.