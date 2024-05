Podpisy máme, vyhlaste referendum, vyzývají obyvatelé politiky kvůli větrníkům

Starosta: Lidé mohou ušetřit Zcela jinak než občané sbírající podpisy pro referendum vidí přínos větrných elektráren starosta obce Rostislav Lariš (bezpartijní). Obci samotné i místním obyvatelům by prý postavení větrníků mohlo pomoci finančně. „Občanům by větrné elektrárny mohly přinést finanční bonus a sdílenou energii, to znamená, že v rámci komunity by mohli mít elektřinu s nějakou slevou. Záleží ještě na tom, co zastupitelé vyjednají s případným investorem, o kterém ještě není rozhodnuto,“ říká Lariš. Pozitivní přínos výstavby elektráren vidí starosta také pro obecní rozpočet. „Nabídky na postavení předložily tři firmy. Jsou tam částky v rozmezí od 100 do 150 tisíc za instalovaný výkon jednoho megawattu. Tyto odměny by firmy vyplácely jednou ročně po dobu životnosti elektráren. Vše je ale ještě v jednání a záleží na tom, jak se dohodneme a jak bude postavena smlouva,“ vysvětluje Lariš. Větrníky by podle starosty měly stát na soukromých pozemcích. Na obecních se prý vhodná místa nenašla. „Podle posledních informací zde bude maximálně 14 větrníků a výška jejich věží, bez lopatek bude do 110 metrů,“ je přesvědčen starosta. O konání referenda o případné výstavbě větrných elektráren se zřejmě po tlaku občanů bude rozhodovat na zastupitelstvu, které se koná v pondělí 13. května. To je podle Lariše poslední termín, aby bylo možné udělat referendum společně s volbami do evropského parlamentu. „Předpokládám že výsledek referenda bude k výstavbě elektráren pozitivní. Také se ale může stát, že bude neprávoplatný, protože asi přijde málo voličů. Evropských voleb se totiž účastní okolo 20 až 25 procent obyvatel.“